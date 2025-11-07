Octavo triunfo de la campaña, en Pijijiapan

Lechuzas UPGCH llegó a ocho conquistas en la Temporada 25-26 de la Liga TDP, tras vencer por 2-0 a Pijijiapan FC en duelo de la fecha 10 (doble), celebrada en la Unidad Deportiva de Pijijiapan, Chiapas.

Los locales arrancaron el encuentro a máxima intensidad, intentando sorprender con un planteamiento ofensivo y estuvieron cerca de marcar a los 20 minutos, en un tiro que pasó apenas por arriba de la portería de Ángel Barrios.

Pero Lechuzas UPGCH se fue asentando poco a poco en el terreno de juego, mostrando su juego de conjunto, y al minuto 21 estuvo cerca de anotar mediante un disparo de Daniel Cruz que contuvo el portero Ubelmar Luna.

Un minuto después, Cristopher Ruiz tuvo otra clara para Lechuzas, al quedarse solo en el área para ejecutar un remate franco, pero, para su mala fortuna, el balón salió demasiado cruzado.

El creciente dominio de los universitarios se vio reflejado en una acción en la que Daniel Cruz entró por el centro del área y fusiló por abajo al guardameta para poner el 1-0 a los 37 minutos.

En el minuto 66, Barrios silenció el festejo que ya se desataba en la tribuna local, al atajar un balón peligroso por abajo que amenazaba con terminar el gol. Lechuzas, en cambio, no perdonó y un minuto después César López hizo una pared con Édgar Ballinas para entrar al área pleno y con disparo pegado al rincón decretar el 2-0.

Pese a esto, Pijijis tuvo para marcar, pero estrelló un par de tiros en los postes, aunque Lechuzas también tuvo el tercero en un mano a mano en el que Luna contuvo el disparo de Ruiz. Con la victoria, Lechuzas llega a 25 puntos para seguir liderando el grupo 2 de forma invicta, además de ampliar a 810 minutos su récord sin recibir gol.

El siguiente compromiso para el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez será el domingo 9 de noviembre, a las 18:00 horas, cuando visite a Tapachula FC.