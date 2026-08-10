Odiseas, Fénix y Vulnerables celebran en la J10

La Jornada 10 del Campeonato Deportycosas 2026, correspondiente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (Liga OMA), tuvo actividad dentro de la rama femenil con tres encuentros que dejaron marcadores contrastantes y un duelo que tuvo que definirse hasta el tercer set.

La jornada presentó enfrentamientos entre Odiseas, Freyas, Medusas, Fénix y Vulnerables, con partidos en los que las escuadras buscaron imponer condiciones desde los primeros puntos y quedarse con el triunfo dentro de la competencia.

Uno de los encuentros más cerrados de la fecha fue el protagonizado por Odiseas y Freyas, que necesitó tres sets para conocer al conjunto ganador.

Odiseas comenzó de manera contundente y tomó la ventaja en el primer parcial al imponerse 25-7, colocándose a un set de quedarse con el partido.

Sin embargo, Freyas respondió en el segundo episodio. El encuentro se volvió mucho más equilibrado y el conjunto consiguió llevarse el set por 27-25, obligando a disputar el tercer y definitivo parcial.

Con el partido nuevamente abierto, Odiseas recuperó el control y logró cerrar el compromiso con un 15-8 en el tercer set. De esta manera, Odiseas consiguió quedarse con la victoria después de un encuentro que tuvo una reacción importante por parte de Freyas.

El resultado convirtió este enfrentamiento en uno de los más disputados de la Jornada 10, al definirse después de tres parciales y con ambos equipos consiguiendo quedarse con un set.

La actividad también tuvo el enfrentamiento entre Medusas y Fénix, donde el conjunto de Fénix consiguió resolver el compromiso en dos sets.

Desde el primer parcial, Fénix logró establecer una amplia diferencia y terminó llevándose el set por 25-3.

Medusas intentó reaccionar en el segundo episodio, pero Fénix mantuvo el dominio del encuentro y nuevamente consiguió imponerse, ahora por 25-7.

Con el resultado de 2-0, Fénix cerró su participación con una victoria contundente, mientras que Medusas tendría todavía otro compromiso durante la misma jornada.

Vuelven a caer

Medusas volvió a la cancha para disputar su segundo encuentro de la Jornada 10, esta vez frente a Vulnerables, en otro compromiso de la rama femenil.

Vulnerables consiguió tomar la iniciativa desde el primer set y se quedó con el parcial por 25-16, tomando ventaja en el marcador.

Para el segundo episodio, el conjunto mantuvo el ritmo y volvió a imponerse. Vulnerables cerró el set por 25-9 y aseguró la victoria en dos parciales.

De esta manera, Medusas tuvo una jornada exigente al disputar dos encuentros, primero ante Fénix y posteriormente frente a Vulnerables.

La Jornada 10 dejó así tres resultados diferentes en cuanto al desarrollo de los partidos: Odiseas tuvo que recurrir a un tercer set para superar a Freyas, mientras que Fénix y Vulnerables consiguieron resolver sus respectivos compromisos en dos parciales.

El Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga OMA mantiene de esta manera su actividad en la rama femenil, con los equipos buscando sumar triunfos y continuar avanzando en una competencia que reúne a diferentes representativos del Voleibol municipal.

Los resultados de esta fecha vuelven a reflejar la variedad de escenarios que pueden presentarse dentro de la cancha, desde partidos definidos con amplias diferencias hasta encuentros que requieren de un tercer set para conocer al ganador.