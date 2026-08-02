Odiseas firma doble victoria

Una jornada perfecta fue la que vivió el equipo de Odiseas en la cuarta fecha del Campeonato Deportycosas 2026, al conseguir dos importantes victorias en la actividad desarrollada este sábado en la cancha de la colonia Loma Bonita, sede del torneo de Voleibol.

Con una destacada actuación tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo, la escuadra ganadora mostró consistencia en cada uno de sus compromisos, manteniendo un ritmo de juego que le permitió dominar a sus rivales y sumar un par de triunfos que fortalecen sus aspiraciones dentro de la competencia.

Primer duelo

En su primer encuentro de la jornada, Odiseas se impuso con autoridad en dos sets consecutivos, llevándose el partido por parciales de 25-12 y 25-12. Desde el inicio del compromiso, el conjunto mostró un sólido funcionamiento colectivo, aprovechando la efectividad de sus remates y un orden defensivo que complicó cualquier intento de reacción de parte de su adversario.

Más tarde, el conjunto volvió a la duela para afrontar su segundo compromiso del día, en el que tuvo una mayor exigencia, especialmente durante el segundo parcial. Sin embargo, Odiseas volvió a responder en los momentos importantes para quedarse con la victoria por 25-9 y 25-23, cerrando así una fecha con dos triunfos sin ceder un solo set.

El desempeño del conjunto fue resultado del trabajo en equipo, la comunicación dentro de la cancha y la disciplina táctica, aspectos que marcaron diferencia durante ambos compromisos y que les permitieron mantener el control del juego en los momentos decisivos.

El Campeonato Deportycosas 2026 continúa reuniendo a escuadras protagonistas del Voleibol local, ofreciendo partidnos de alto nivel competitivo y consolidándose como uno de los torneos más importantes para esta disciplina en la región. Cada jornada representa una oportunidad para que los clubes fortalezcan su nivel y continúen impulsando el crecimiento del deporte entre jugadores de distintas categorías.

Emociones

La actividad de este sábado dejó emociones para los aficionados que se dieron cita en la colonia Loma Bonita, donde cada partido fue disputado con intensidad y espíritu deportivo, reafirmando el compromiso de jugadores, entrenadores y organizadores por mantener vivo el desarrollo del Voleibol en Chiapas.

Con estos resultados, Odiseas mantiene una inercia positiva en el campeonato y llegará con mayor confianza a las próximas jornadas, buscando extender su buen paso y seguir escalando posiciones en la tabla general del Campeonato Deportycosas 2026.