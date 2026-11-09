Odonto Jaque conquista campeonato por equipos

Con gran éxito se llevó a cabo el Campeonato de Ajedrez por Equipos Unicach 2026, el cual contó con la participación de 25 conjuntos y más de 100 jugadores, en una modalidad que puso a prueba la estrategia, comunicación y la capacidad de tomar decisiones grupales para lograr el ansiado jaque mate; la Autónoma Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fue el escenario de las electrizantes batallas sobre el tablero de los 64 escaques.

El conjunto Odonto Jaque se proclamó campeón del certamen tras superar en la gran final a Jaque Mate Dental, que se quedó con el subcampeonato, mientras que Corona Real completó el podio al imponerse a Damas al Dente en el encuentro por el tercer lugar.

El torneo fue organizado bajo una modalidad poco convencional, en la que dos equipos de cuatro integrantes se enfrentan utilizando un solo tablero; es oportuno mencionar que, a diferencia del Ajedrez tradicional, los participantes pueden comunicarse e intercambiar opiniones durante las partidas, generando un ambiente dinámico y de mayor interacción, opuesto al tradicional en el que la sala debe permanecer silenciosa para no romper la concentración.

El doctor Edén López Martínez, organizador del campeonato, explicó que este formato forma parte de las nuevas propuestas que se están implementando en la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), con el propósito de diversificar las formas de competencia y promover la participación colectiva.

Estrategia colectiva

Desde las primeras rondas eliminatorias se registraron cerrados enfrentamientos entre equipos como Damas del Sazón, Gastro Reyes, Jaque Mate Dental, Jaque Alambre, Odonto Jaque, Corona Real, Den Chess y Las Muelas del Jaque, entre otros conjuntos universitarios que se dieron cita para participar en el desafío de alfiles, caballos y peones.

Conforme avanzó el campeonato, los enfrentamientos aumentaron en intensidad y en la tercera fase, Corona Real dejó fuera a Los Gastronenes, mientras que Jaque Mate Dental superó a Las Muelas del Jaque y Odonto Jaque consiguió su clasificación tras vencer a Guaruras del Rey.

Las semifinales enfrentaron a cuatro de los conjuntos más sobresalientes del torneo: Jaque Mate Dental eliminó a Damas al Dente, mientras que Odonto Jaque derrotó a Corona Real, quedando definidos los protagonistas de la disputa por el campeonato.

Odonto Jaque alcanza gloria

En la gran final, Odonto Jaque consiguió la victoria sobre Jaque Mate Dental para adjudicarse el título de la edición 2026; por su parte, Corona Real aseguró la tercera posición al superar a Damas al Dente.

Tras finalizar las acciones, López Martínez destacó el ambiente vivido durante la jornada, al considerar que se trató de una competencia con gran expectación y una importante respuesta de los unicachenses.