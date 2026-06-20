OEFA Chiapas define boletos a semifinales

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas se alista para disputar la semana 5 de la Temporada Infantil 2026, última fecha de la fase regular en las categorías Jr. bantam y bantam.

La actividad será determinante para definir posiciones, confirmar clasificados y perfilar los cruces de semifinales, con partidos programados en Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, Tabasco.

Acción en Jr. bantam

En Jr. bantam, el duelo más atractivo será el que protagonizarán Osos y Pretorianos, este sábado a las 18:00 horas en el estadio Samuel León Brindis. Los plantígrados llegan como líderes invictos y buscarán cerrar la campaña regular con paso perfecto, mientras que los guardianes de Pretoria intentarán dar un golpe importante ante uno de los equipos más sólidos del torneo.

La jornada continuará el domingo en el mismo escenario, donde Atlas recibirá a Búhos a las 18:00 horas. Los volátiles llegan ubicados en la parte alta de la clasificación y tratarán de fortalecer su posición de cara a semifinales, mientras que los titanes perseguirán un resultado que les permita mantenerse en la pelea por los mejores lugares.

Ese mismo día, pero a las 14:00 horas, Tuzas Real del Bosque enfrentará a Guerreros en el Campo de Real del Bosque, en un partido entre equipos que buscarán su primera victoria y un cierre positivo de temporada.

Actividad en bantam

En la división bantam también habrá duelos de alto interés. Osos y Pretorianos se medirán este sábado a las 19:30 horas, en el estadio Samuel León Brindis, en un encuentro clave para sus aspiraciones de clasificar.

Para ambos conjuntos, sumar en esta última jornada será fundamental dentro de una categoría que ha mantenido una fuerte competencia. La acción dominical abre en Villahermosa, donde Redskins recibirá a Blue Team a las 9:00 horas. El representativo tabasqueño tratará de hacer valer su localía ante el líder invicto, que intentará conservar su paso perfecto y llegar fortalecido a la siguiente ronda.

Para cerrar, Atlas enfrentará a Búhos a las 19:30 horas en el Samuel León Brindis, con los titanes intentando mantenerse cerca del liderato.