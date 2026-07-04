OEFA Chiapas define campeones infantiles

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas llega a su fin este sábado con la disputa de las finales estatales en las categorías bantam y Jr. bantam.

En la división bantam, Blue Team y Atlas se enfrentarán a las 11 de la mañana en el Campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas.

Blue Team llega motivado luego de vencer en semifinales 22-6 a Osos de Chiapas, resultado con el que confirmó el gran momento que atraviesa. Atlas, por su parte, aseguró su lugar en la final tras imponerse por 14-0 ante Redskins Tabasco, con una defensiva que logró contener por completo al conjunto tabasqueño.

El duelo tendrá sabor a revancha, pues en la jornada 4 Blue Team derrotó por 14-6 a Atlas en uno de los partidos más cerrados de la fase regular.

Final Jr. bantam

Más tarde, a las 19:00 horas, el estadio Samuel León Brindis recibirá la final Jr. bantam entre Osos y Búhos, dos equipos que protagonizaron una fuerte disputa por el liderato durante la temporada.

Osos avanzó invicto al juego por el campeonato después de superar por 34-16 a Atlas, mientras que Búhos mostró contundencia al derrotar por 36-6 a Pretorianos.

Estas escuadras se midieron en la fase regular, con triunfo de Osos por 36-18 en San Cristóbal de Las Casas. Ahora las aves nocturnas quieren cambiar la historia en el partido más importante del torneo.