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OEFA Chiapas define campeones infantiles

Julio 04 del 2026
Osos y Búhos de Chiapas reeditarán un duelo clave de la fase regular, ahora con el título en disputa. Cortesía
Osos y Búhos de Chiapas reeditarán un duelo clave de la fase regular, ahora con el título en disputa. Cortesía

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas llega a su fin este sábado con la disputa de las finales estatales en las categorías bantam y Jr. bantam.

En la división bantam, Blue Team y Atlas se enfrentarán a las 11 de la mañana en el Campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas.

Blue Team llega motivado luego de vencer en semifinales 22-6 a Osos de Chiapas, resultado con el que confirmó el gran momento que atraviesa. Atlas, por su parte, aseguró su lugar en la final tras imponerse por 14-0 ante Redskins Tabasco, con una defensiva que logró contener por completo al conjunto tabasqueño.

El duelo tendrá sabor a revancha, pues en la jornada 4 Blue Team derrotó por 14-6 a Atlas en uno de los partidos más cerrados de la fase regular.

Final Jr. bantam

Más tarde, a las 19:00 horas, el estadio Samuel León Brindis recibirá la final Jr. bantam entre Osos y Búhos, dos equipos que protagonizaron una fuerte disputa por el liderato durante la temporada.

Osos avanzó invicto al juego por el campeonato después de superar por 34-16 a Atlas, mientras que Búhos mostró contundencia al derrotar por 36-6 a Pretorianos.

Estas escuadras se midieron en la fase regular, con triunfo de Osos por 36-18 en San Cristóbal de Las Casas. Ahora las aves nocturnas quieren cambiar la historia en el partido más importante del torneo.

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