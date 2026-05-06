OEFA Chiapas definió a sus finalistas infantiles

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) de Chiapas definió a los equipos finalistas de la Temporada Infantil 2026, tras disputarse las semifinales en las categorías Peewee y Potrillos, con actividad en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

Los mejores por el título

En la categoría Peewee, Borregos del Tec de Monterrey campus Chiapas avanzó a la final tras vencer 26-8 a Osos, en el Estadio Samuel León Brindis, con una actuación destacada de su defensiva. Mientras que en la otra llave, Atlas superó 46-32 a Tuzas Real del Bosque en un duelo de alta producción ofensiva.

De esta manera, la gran final de Peewee enfrentará a Atlas y Borregos, en un choque que promete intensidad entre dos de los equipos más consistentes del torneo.

Tuzas dio la sorpresa

En Potrillos, Osos se impuso 22-8 a Guerreros Tuxtla, mientras que Tuzas Real del Bosque dio la sorpresa al derrotar 42-18 a BSC como visitante en San Cristóbal de Las Casas.

Así, la final de Potrillos será entre Osos y Tuzas Real del Bosque, un choque que enfrentará a uno de los equipos más constantes contra un conjunto que llega en gran momento tras una contundente semifinal.

Con estos resultados, la OEFA Chiapas se alista para las finales de temporada, donde los equipos buscarán el título en cada categoría y de igual forma, ya calientan motores los equipos en las categorías Jr. Bantam y Bantam, próximas a entrar en acción.