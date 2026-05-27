OEFA Chiapas inicia temporada infantil

La Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas comenzó con una jornada cargada de emociones en las categorías Jr. bantam y bantam, con actividad en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. Los primeros encuentros dejaron ofensivas contundentes, defensivas dominantes y finales apretados que anticipan una campaña competitiva.

En Jr. bantam, Osos tuvo un arranque imponente al superar por 42-6 a Atlas en el estadio Samuel León Brindis. El conjunto mostró equilibrio entre ataque y defensa, tomó ventaja desde el inicio y confirmó su condición de rival fuerte en el comienzo del calendario.

En San Cristóbal, BSC debutó con autoridad al vencer por 36-12 a Tuzas Real del Bosque, aprovechando sus series ofensivas y sosteniendo el ritmo durante todo el juego. Pretorianos completó la jornada con una actuación sólida al derrotar por 36-0 a Guerreros, impulsado por una defensiva que no permitió respuesta.

La categoría bantam también ofreció duelos de alto nivel. Atlas cobró revancha al imponerse por 26-14 ante Osos, en uno de los choques más disputados en la capital. BSC protagonizó el cierre más dramático al ganar por 16-14 frente a Redskins Tabasco, resultado definido por detalles en los minutos finales. Por su parte, Borregos abrió con paso firme al superar por 34-16 a Pretorianos, gracias a una ofensiva efectiva en momentos clave.

Con estos marcadores, la OEFA Chiapas puso en marcha una nueva campaña infantil marcada por intensidad, talento y aspiraciones claras de los equipos por meterse en la pelea por los primeros lugares.