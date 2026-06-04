OEFA Chiapas toma impulso en la infantil

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas celebró la semana 2 de la Temporada Infantil 2026, con actividad en las categorías Jr. bantam y bantam, en las que la intensidad comenzó a marcar el rumbo de los equipos que aspiran a pelear en la parte alta de la clasificación.

En Jr. bantam las acciones arrancaron en San Cristóbal de Las Casas con un duelo de invictos entre Búhos y Pretorianos. El encuentro respondió a las expectativas, con dos escuadras que pelearon cada yarda hasta el final. Búhos logró imponer condiciones en los momentos clave y, con una sólida actuación defensiva, se llevó la victoria por 14-8 para conservar el paso perfecto en el campeonato.

En Tuxtla Gutiérrez, Osos confirmó su poder ofensivo al superar por 48-12 a Guerreros. El conjunto rojinegro tomó el control desde los primeros minutos, movió las cadenas con autoridad y volvió a demostrar que cuenta con argumentos para ser uno de los protagonistas de la categoría tras sumar su segundo triunfo consecutivo.

Atlas también levantó la mano en esta división al vencer por 38-0 a Tuzas Real del Bosque. Con dominio en ambos lados del emparrillado, el equipo consiguió su primera victoria de la campaña y se metió de lleno a la pelea por los puestos importantes.

En la división bantam, Pretorianos respondió con una actuación contundente en San Cristóbal, donde derrotó por 48-20 a Búhos. La ofensiva encontró espacios de manera constante y construyó una ventaja amplia para firmar un resultado que le permite tomar impulso dentro del torneo.

Mientras tanto, Atlas tuvo una destacada presentación como visitante en Villahermosa, Tabasco, al imponerse por 38-2 ante Redskins.