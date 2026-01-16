OEFA presenta calendario y clubes confirmados

La Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) llevó a cabo su primera reunión informativa del año, con la participación de representantes de los equipos interesados en formar parte de los campeonatos que la liga desarrollará durante la Temporada 2026, en sus distintas categorías.

Durante el encuentro, la OEFA Chiapas presentó de manera oficial el calendario general de competencias para 2026, el cual contempla actividad desde categorías infantiles hasta juveniles, además de la rama femenil, estableciendo fechas claras de inicio y cierre para cada torneo, así como las modalidades de juego y lineamientos generales de elegibilidad.

Dentro de la planeación presentada, se confirmó que las categorías para la Temporada 2026 serán peewee, potrillos, Jr. bantam, bantam, juvenil varonil y femenil libre, con calendarios escalonados a lo largo del año, permitiendo una mejor organización deportiva y logística para los clubes participantes.

Equipos confirmados

También se definieron los equipos confirmados hasta el momento por categoría, quedando conformados de la siguiente manera: en peewee con Búhos de San Cristóbal, Guerreros Mayas, Guerreros Tuxtla, Pretorianos de SCLC, Osos y Borregos del Tec.

En potrillos: Búhos de San Cristóbal, Guerreros Mayas, Guerreros Tuxtla, Pretorianos de SCLC, Osos, Troyanos de Cintalapa y Borregos del Tec. Para la Jr. bantam: Búhos de San Cristóbal, Guerreros Mayas, Pretorianos, Osos, Troyanos de Cintalapa y Borregos del Tec.

En bantam: Búhos de San Cristóbal, Guerreros Mayas, Guerreros Tuxtla, Pretorianos de SCLC, Osos, Troyanos de Cintalapa, Borregos del Tec y Leones de SCLC. En juvenil varonil: Búhos de San Cristóbal, Osos, Borregos, Guerreros Mayas, Tapachula, Leones de SCLC, Troyanos de Cintalapa, Guerreros Tuxtla y Pretorianos de SCLC. Y en femenil libre: Búhos de San Cristóbal y Osos.

Buena respuesta

La OEFA Chiapas destacó el interés mostrado por los equipos, subrayando que la Temporada 2026 representa un paso importante en el crecimiento y consolidación del Futbol Americano organizado en el estado, con mayor participación, mejor estructura competitiva y una visión formativa y deportiva a largo plazo.

Finalmente, la organización informó que en las próximas semanas se estarán haciendo reuniones específicas por categoría, así como la difusión de convocatorias, reglamentos particulares y lineamientos técnicos rumbo al arranque oficial de cada campeonato.