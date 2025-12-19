OEFA presenta su calendario para el 2026

La categoría peewee —para niños nacidos en 2018 y 2017— pondrá en marcha las actividades de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) en el próximo curso competitivo, que arranca en el mes de febrero.

Esto fue dado a conocer de manera oficial la propia organización al anunciar su calendario y lineamientos generales para la Temporada 2026, la cual contempla la participación de categorías infantiles y juveniles.

Organización del certamen

Tras celebrar en días recientes su asamblea anual para planeación y programación de las actividades del próximo 2026, quedaron establecidas las fechas de cada categoría, así como los años de nacimiento para elegibilidad.

Los clubes que conforman la OEFA Chiapas acordaron que las edades de los jugadores serán consideradas estrictamente por año de nacimiento, tomando como referencia el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente, con el objetivo de garantizar equidad competitiva y claridad en los procesos de elegibilidad.

La división que pondrá en marcha las acciones es la peewee, dirigida a los nacidos en los años 2018 y 2017, cuyo calendario de competencia está programado del 28 de febrero al 18 de abril.

Esta se disputará en la modalidad de juego 8 contra 8, con un peso máximo para portar el balón que va de los 35 a los 50 kilogramos.

Otras divisiones

La categoría potrillos —para nacidos en 2016 y 2015— también se jugará en formato 8 contra 8, con un rango de peso de 45 a 60 kilogramos para portar el balón; en caso de exceder este límite, el elemento deberá desempeñarse en la posición de centro. Esta categoría compartirá las mismas fechas de competencia que la peewee; es decir, del 28 de febrero al 18 de abril.

Por su parte, la Jr. bantam se desarrollará del 18 de abril al 30 de mayo y va dirigida a niños nacidos en los años 2014 y 2013. Será en 8 contra 8, con un peso máximo de 55 a 70 kilogramos para quienes porten el balón, estableciendo la posición de centro para los que superen dicho rango.

En el caso de la bantam, integrada por elementos nacidos en 2012 y 2011, la competencia se hará en las mismas fechas, pero en este caso se jugará en la modalidad tradicional de 11 contra 11, sin restricción de peso.

Finalmente, la categoría juvenil varonil, que agrupa a los nacidos en los años 2010, 2009 y 2008, quedó programada del 3 de octubre al 5 de diciembre y se aplicará también el formato 11 contra 11 y con peso libre.