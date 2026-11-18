La Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas tiene definidos a sus cuatro semifinalistas, luego de una electrizante ronda de cuartos de final en la que Búhos San Cristóbal (BSC), Osos de Chiapas y Leones consiguieron su clasificación en el terreno de juego.

Búhos vuela a semifinales

El escuadrón de Búhos de San Cristóbal (BSC) superó por contundente marcador de 28-0 a Toros Salvajes del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach 13), mientras que Osos de Chiapas se impuso por 29-0 ante Guerreros Tuxtla, recuperándose estos últimos de la abultada derrota sufrida ante Borregos Salvajes en el cierre de la temporada regular.

El encuentro más cerrado de esta primera ronda de “playoffs” lo protagonizaron Leones de San Cristóbal de Las Casas y Armadillos de Tapachula, con triunfo de 6-0 para los felinos. Pese a la ausencia de su “quarterback” titular, Leones logró resolver un compromiso gracias a un gran trabajo defensivo.

Por su parte, Armadillos concluyó su primera temporada en la categoría juvenil de OEFA Chiapas, dejando una actuación competitiva en su duelo de eliminación y una sensación favorable al volver a impulsar el deporte de las tacleadas en la Perla del Soconusco.

Es oportuno remarcar que Borregos Salvajes, líder invicto de la fase regular, avanzó directamente a la ronda de las semifinales debido a la baja del equipo Raptors, por lo que no tuvo necesidad de disputar su partido de cuartos de final.

De esta manera, Borregos enfrentará a Leones, y Osos se medirá nuevamente con Búhos de San Cristóbal, en dos encuentros que definirán a los protagonistas de la gran final del campeonato juvenil. Los horarios y días de juego serán dados a conocer en las próximas horas por la OEFA Chiapas.