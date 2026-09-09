Olas Patrióticas arrasan en Festival de Relevos

Con un ambiente de fiesta, música mexicana, colorido y entusiasmo, el club deportivo El Delfín llevó a cabo la edición 26 de su tradicional Festival de Relevos Fiestas Patrias, en la alberca del Centro de Entrenamiento.

Poco más de 70 participantes obtuvieron su clasificación a este certamen patriótico en e pasado Torneo A Toda Velocidad, donde establecieron sus marcas en los cuatro estilos de la Natación (dorso, pecho, mariposa y crol).

Fiesta en la alberca

La profesora Mónica Anzueto Moguel, presidenta del club, dirigió un mensaje a los nadadores antes de comenzar las competencias. Olas Patrióticas se proclamó campeón al sumar 76 puntos, además de imponerse en los relevos de pecho y combinado.

El equipo estuvo integrado por Sebastián Ortega Anzueto, Tadeo Bustillos Sánchez, Augusto Enríquez López, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Ian Soria García, Christopher López Ramírez, Alejandro Ruiz Zavaleta, René Esquinca Santiago, Christian Pérez González, Héctor Moreno Ramos, Miguel Sánchez Ponce y Luis Torres Sánchez.

Definen posiciones

Por su parte, Jaguares del Agua terminó segundo con 66 unidades, tras ganar en crol y dorso, mientras que Pistaches en Salsa Verde ocupó la tercera posición con 62.

Delfines de Hierro Tricolor quedaron cuarto lugar con 56 puntos, además de ganar en mariposa y recibir el reconocimiento a la mejor porra. Los Charros Acuáticos finalizaron quintos con 44 unidades, y Taquitos Patrios fueron sextos con 40.

Al término, todos los participantes recibieron medalla conmemorativa y un “souvenir” por su esfuerzo.