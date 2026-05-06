Olimpia 2026 reúne a la élite en Comitán

Con éxito se llevó a cabo el 40º Campeonato Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness “Olimpia 2026”. El certamen tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez y se celebró en el marco del 41º Aniversario del Gimnasio Olimpia, dirigido por Jorge Jiménez Argüello.

De alto nivel

El evento reunió a 39 competidores procedentes de ocho municipios de Chiapas, consolidándose por su alto nivel como una de las competencias más importantes en su tipo y contando el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, siendo evaluado por un jurado de amplia experiencia en el ámbito local, nacional e internacional.

De entre todos los exponentes evaluados, el título de Campeón Absoluto de Fisicoconstructivismo quedó en poder de Javier Marcelino Martínez Ton, de San Cristóbal de Las Casas, consolidando una sobresaliente actuación durante la competencia, pues además obtuvo el primer lugar en hasta 65 kilos.

Campeones por categoría

En la categoría Fitness Bikini Principiantes, el primer lugar fue para Diana Monserrat Hernández Cruz, representante de Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, en Fitness Bikini Wellness Principiantes, Marijose Villatoro Rodríguez, de Comitán, se alzó con la victoria.

Dentro de la modalidad Classic Physique, en la categoría Principiantes, el triunfo fue para Jonathan Adalir Sánchez Nucamendi de Suchiapa, mientras que en Novatos destacó Kevin Mauricio Aguilar Mendoza, de Comitán, quien también logró el primer lugar en Fisicoconstructivismo Novatos.

En la categoría Clasificados de Classic Physique, el ganador fue Jhonatan de Jesús Lázaro Tóala, originario de Suchiapa.

En Fisicoconstructivismo Principiantes, el primer lugar fue para Cristo Manuel Náfate Grajales, también de Suchiapa.

En las divisiones por peso, Baltazar Guzmán Méndez, de Villacorzo, dominó la categoría hasta 70 kilos; Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno, de Venustiano Carranza, ganó en hasta 75 kilos; y Rodrigo Efraín Castilla Pérez, de Tuxtla Gutiérrez, se impuso en la categoría de más de 75 kilos.

En la categoría Men’s Physique Principiantes, el primer lugar fue para José Alejandro Interiano Iturrios, de San Cristóbal de las Casas, mientras que en Men’s Physique Novatos el triunfo correspondió al atleta local Leonardo Gabriel Velasco Sánchez.RESULTADOS

Fitness Bikini Principiantes

1º Diana Monserrat Hernández Cruz

Bikini Wellness Principiantes

1º Marijose Villatoro Rodríguez

Classic Physique Principiantes

1º Jonathan Adalir Sánchez Nucamendi

2º Josué Abadía Villatoro

Classic Physique Novatos

1º Kevin Mauricio Aguilar Mendoza

2º Christian Rafael Rodríguez Argüello

3º Leonardo Velasco Sánchez

Classic Physique Clasificados

1º Jhonatan Lázaro Toalá

2º Javier Martínez Ton

3º Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno

Principiantes

1º Cristo Nafata Grajales

2º Jonathan Sánchez Nucamendi

3º José Interiano Iturrios

Novatos

1º Kevin Aguilar Mendoza

2º Christian Rodríguez Argüello

3º José Juárez Martínez

Hasta 65 kg

1º Javier Martínez Ton

2º Jhonatan Lázaro Toalá

Hasta 70 kg

1º Baltazar Guzmán Méndez

Hasta 75 kg

1º Pierre Guillén Moreno

2º Antonio Cisneros del Ángel

Más de 75 kg

1º Rodrigo Castilla Pérez

2º Yurandir García Morales

Campeón Absoluto

1º Javier Martínez Ton

2º Rodrigo Castilla Pérez

3º Pierre Guillén Moreno

Men’s Physique Principiantes

1º José Interiano Iturrios

2º Cristo Náfate Grajales

3º Jonathan Sánchez Nucamendi

Men’s Physique Novatos

1º Leonardo Velasco Sánchez

2º Alex Johao López Cruz