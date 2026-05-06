Olimpia 2026 reúne a la élite en Comitán

Con éxito se llevó a cabo el 40º Campeonato Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness “Olimpia 2026”. El certamen tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez y se celebró en el marco del 41º Aniversario del Gimnasio Olimpia, dirigido por Jorge Jiménez Argüello.
De alto nivel
El evento reunió a 39 competidores procedentes de ocho municipios de Chiapas, consolidándose por su alto nivel como una de las competencias más importantes en su tipo y contando el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, siendo evaluado por un jurado de amplia experiencia en el ámbito local, nacional e internacional.
De entre todos los exponentes evaluados, el título de Campeón Absoluto de Fisicoconstructivismo quedó en poder de Javier Marcelino Martínez Ton, de San Cristóbal de Las Casas, consolidando una sobresaliente actuación durante la competencia, pues además obtuvo el primer lugar en hasta 65 kilos.
Campeones por categoría
En la categoría Fitness Bikini Principiantes, el primer lugar fue para Diana Monserrat Hernández Cruz, representante de Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, en Fitness Bikini Wellness Principiantes, Marijose Villatoro Rodríguez, de Comitán, se alzó con la victoria.
Dentro de la modalidad Classic Physique, en la categoría Principiantes, el triunfo fue para Jonathan Adalir Sánchez Nucamendi de Suchiapa, mientras que en Novatos destacó Kevin Mauricio Aguilar Mendoza, de Comitán, quien también logró el primer lugar en Fisicoconstructivismo Novatos.
En la categoría Clasificados de Classic Physique, el ganador fue Jhonatan de Jesús Lázaro Tóala, originario de Suchiapa.
En Fisicoconstructivismo Principiantes, el primer lugar fue para Cristo Manuel Náfate Grajales, también de Suchiapa.
En las divisiones por peso, Baltazar Guzmán Méndez, de Villacorzo, dominó la categoría hasta 70 kilos; Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno, de Venustiano Carranza, ganó en hasta 75 kilos; y Rodrigo Efraín Castilla Pérez, de Tuxtla Gutiérrez, se impuso en la categoría de más de 75 kilos.
En la categoría Men’s Physique Principiantes, el primer lugar fue para José Alejandro Interiano Iturrios, de San Cristóbal de las Casas, mientras que en Men’s Physique Novatos el triunfo correspondió al atleta local Leonardo Gabriel Velasco Sánchez.RESULTADOS
Fitness Bikini Principiantes
1º Diana Monserrat Hernández Cruz
Bikini Wellness Principiantes
1º Marijose Villatoro Rodríguez
Classic Physique Principiantes
1º Jonathan Adalir Sánchez Nucamendi
2º Josué Abadía Villatoro
Classic Physique Novatos
1º Kevin Mauricio Aguilar Mendoza
2º Christian Rafael Rodríguez Argüello
3º Leonardo Velasco Sánchez
Classic Physique Clasificados
1º Jhonatan Lázaro Toalá
2º Javier Martínez Ton
3º Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno
Principiantes
1º Cristo Nafata Grajales
2º Jonathan Sánchez Nucamendi
3º José Interiano Iturrios
Novatos
1º Kevin Aguilar Mendoza
2º Christian Rodríguez Argüello
3º José Juárez Martínez
Hasta 65 kg
1º Javier Martínez Ton
2º Jhonatan Lázaro Toalá
Hasta 70 kg
1º Baltazar Guzmán Méndez
Hasta 75 kg
1º Pierre Guillén Moreno
2º Antonio Cisneros del Ángel
Más de 75 kg
1º Rodrigo Castilla Pérez
2º Yurandir García Morales
Campeón Absoluto
1º Javier Martínez Ton
2º Rodrigo Castilla Pérez
3º Pierre Guillén Moreno
Men’s Physique Principiantes
1º José Interiano Iturrios
2º Cristo Náfate Grajales
3º Jonathan Sánchez Nucamendi
Men’s Physique Novatos
1º Leonardo Velasco Sánchez
2º Alex Johao López Cruz