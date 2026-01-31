OMA renueva su directiva por un nuevo ciclo

La Liga Oficial Municipal de Voleibol de Tuxtla Gutiérrez Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) quedó formalmente constituida con su nueva directiva, luego del acto protocolario, marcando el inicio de un nuevo ciclo olímpico de cuatro años al frente del Voleibol municipal.

La sesión se llevó a cabo en la capital chiapaneca, donde delegados de clubes afiliados y autoridades deportivas avalaron por unanimidad la integración del nuevo Consejo Directivo, el cual tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de la liga, fortalecer su estructura organizativa y dar continuidad al desarrollo de dicha disciplina en sus distintas categorías.

Durante este acto se ratificó el compromiso de la OMA por fomentar la práctica del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, así como por organizar, regular y evaluar la actividad competitiva, manteniendo un trabajo coordinado con los organismos rectores del deporte a nivel estatal y nacional.

José Edilberto Sarmiento Capito fue nombrado presidente; María Edith Gutiérrez Méndez será la tesorera; Rosario Oralia Madariaga Torres será secretaria de actas y acuerdos; Reynelia Mendoza Lázaro fue designada comisaria, mientras que Julio Montero será el nuevo asesor jurídico.

La nueva directiva asumirá funciones por un periodo de cuatro años, correspondiente a un ciclo olímpico, con la encomienda de impulsar proyectos enfocados en la formación deportiva, la promoción de espacios para la práctica del Voleibol y el fortalecimiento de los procesos competitivos dentro de la liga.

Con esta renovación, la OMA busca consolidar su papel como una de las ligas municipales con mayor tradición en la entidad, priorizando el orden institucional, la participación de clubes y el crecimiento sostenido del Voleibol en la capital chiapaneca.

El acto protocolario concluyó con la validación del acta constitutiva y la toma de protesta de la directiva, dando formal inicio a una nueva etapa administrativa que apunta a reforzar el trabajo deportivo durante los próximos cuatro años.