Omar Jurado cierra la temporada 2025

Omar Jurado culminó su participación en la Temporada 2025 de Nascar México Series, llevándose un último Top 10 a casa y dejando de esta forma un balance positivo en la presente campaña.
El piloto de Alessandro’s Racing tuvo como reto final la carrera Puebla 110, cortada por los diferentes contactos que ocurrieron y de los cuales logró salir bien librado al mando del auto 54, cruzando la meta en el séptimo sitio de su categoría para firmar el Top 10 con el que se despide de una temporada más.
“Teníamos un objetivo claro, cerrar de la mejor manera posible la temporada, y creo que así lo hicimos. Fue una final nada sencilla, pero supimos sobreponernos a todo para llevarnos a Chihuahua un resultado que nos motiva para el 2026”, declaró.
Agregó que “hay que hacer un balance, analizar lo que hicimos bien para poder trabajar también en lo que se falló. Tenemos un buen tiempo para prepararnos, para pensar en lo que vendrá para este proyecto y poder fortalecernos”.
Omar comienza desde ahora el receso invernal, para posteriormente preparar la temporada 2026.