Omar Jurado encara nuevo desafío

El piloto chihuahuense Omar Jurado afrontará este domingo el décimo compromiso de la temporada 2026 de Nascar México Series, cuando vuelva al exigente Óvalo Aguascalientes México para disputar la “Aguascalientes El Gigante de México 170”.

A bordo del auto 54, Jurado buscará cerrar de manera positiva la recta final del campeonato junto al equipo Alessandro’s Racing, luego de una campaña que le ha permitido sumar experiencia en distintos escenarios y enfrentar un calendario altamente competitivo.

Actualmente, el piloto se encuentra en el lugar 14 de la clasificación con 217 unidades, por lo que la visita a Aguascalientes representa una nueva oportunidad para avanzar y continuar con el proceso de crecimiento que ha marcado su temporada.

Jurado reconoció que el año ha presentado distintos retos, pero aseguró que cada uno de ellos le ha permitido evolucionar como piloto.

“Ha sido un año en el que se ha tenido un poco de todo, pero a pesar de ello, he conseguido ir aprendiendo de cada obstáculo que nos va poniendo la temporada, siempre dando pasos hacia adelante y creciendo en un campeonato tan competitivo”, señaló.

El desafío no será menor. El Óvalo Aguascalientes México es considerado uno de los trazados más demandantes del calendario, principalmente por su velocidad y por el peralte que obliga a los pilotos a mantener precisión constante durante cada vuelta.

Para Jurado, precisamente esas características representan una motivación adicional de cara a la décima fecha.

“Ahora volvemos al óvalo de Aguascalientes, uno de los más exigentes, con un peralte que nos pone a prueba cada vez que lo visitamos. Eso me motiva mucho y a todo el equipo para dar un extra, para demostrar que podemos con esto y más”, expresó.

La competencia “Aguascalientes El Gigante de México 170” está programada a 170 vueltas y arrancará a las 13:40 horas.