Operación Santa, el reto de montaña que cierra el año

Una verdadera prueba de resistencia enfrentarán los corredores que participen en la Operación Santa Trail Running, competencia programada para el próximo 6 de diciembre en el Parque Ecoturístico Montetik, en San Cristóbal de Las Casas, donde ya fueron revelados tanto el kit como la ruta .

La cita está programada para las 7:00 horas y contempla dos distancias de 6 y 12 kilómetros, en un escenario natural que pondrá a prueba la preparación de los corredores debido a las características del terreno y las condiciones propias de una competencia de montaña.

Los 6K están considerados como una distancia de iniciación para quienes buscan tener su primer acercamiento con el Trail Running, mientras que los 12K representarán un desafío de mayor exigencia para quienes pretenden llevar al límite su resistencia durante el recorrido.

La ruta será uno de los principales atractivos de la jornada, pero también uno de los mayores obstáculos para los participantes, pues el trazado por la zona montañosa de Montetik demandará una adecuada administración del esfuerzo para completar cada uno de los kilómetros.

Como parte de la preparación para el evento, los organizadores ya dieron a conocer el recorrido, permitiendo que los corredores conozcan las condiciones que encontrarán durante la competencia y puedan llegar mejor preparados a la cita.

También fue presentado el kit oficial que estará integrado por playera, medalla, hidratación y fotografía en ruta. Además, los primeros 100 participantes que completen su inscripción recibirán un “buff” de regalo.

La competencia contará con tres categorías: Libre, para corredores de 18 a 39 años; Máster, de 40 a 49 y Veteranos, para participantes de 50 años en adelante. En cada división se contempla premiación en efectivo para los tres primeros lugares.

La jornada también tendrá rifas y regalos sorpresa entre los atletas, quienes podrán acceder de acuerdo al número de corredor que se les haya asignado.

El registro tendrá un costo de 400 pesos para la distancia de 6 kilómetros y de 450 pesos para los 12K. Para mayores informes pueden comunicarse vía WhatsApp con Joel Alberto González López, al número 9673029938.