Orcas se corona en su 25º aniversario

Con una cosecha de mil 430 puntos, la selección del Centro de Enseñanza Acuática Orcas de Chiapas se proclamó vencedora de su Torneo del 25º Aniversario. El campeonato tuvo lugar en la alberca semiolímpica del mismo club, en Tuxtla Gutiérrez.

Los anfitriones estuvieron seguidos en la clasificación final por el club Axolotes, que sumó 701 unidades para obtener el segundo puesto, mientras que Aquarius de Tapachula fue tercero con 661 puntos.

Al respecto, es importante mencionar que el evento acuático anual reunió a casi 400 nadadores provenientes de 18 clubes de diferentes municipios de Chiapas, como Tapachula, Villaflores, Comitán, Ocosingo, San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Además, se contó con la participación especial de atletas de Villahermosa, Tabasco, quienes acudieron junto a sus familias para disfrutar esta fiesta deportiva.

Acto de inauguración

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el marco de la primera de cuatro sesiones de competencias, con la presencia de autoridades deportivas y representantes de los clubes participantes.

En representación de la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Bárbara Altuzar Galindo, acudió María Guadalupe Coutiño Morales, jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, quien tuvo a su cargo la declaratoria inaugural.

Asimismo, el profesor Juan Manuel del Pino D’Elia, presidente de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas (Anech), dirigió un mensaje a los deportistas, mientras que el juramento deportivo fue pronunciado por la destacada nadadora infantil Allysson López Cigarroa, del club Orcas de Chiapas.

Centro multidisciplinario

El entrenador y fundador del club, profesor Mario Maldonado Solís, agradeció la presencia de todos y destacó el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 25 años. “Nos llena de orgullo ver cómo este club ha formado generaciones de atletas y fomentado la disciplina a través del deporte. La Natación, el Ciclismo, el Triatlón, el Duatlón y el Frontenis son parte de la historia que hemos construido juntos”, expresó.

El evento concluyó en un ambiente de alegría y camaradería, donde entregaron medallas a los tres mejores nadadores por prueba, así como placas de reconocimiento a los campeones y subcampeones de cada categoría por puntuación.