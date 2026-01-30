Organización de Copa Femepar, sobre ruedas

Con una importante inversión en infraestructura deportiva y esperando una considerable derrama económica para el estado, se afinan los últimos detalles para albergar la Copa Femepar 2026 de Patinaje de Velocidad, a celebrarse del 4 al 8 de febrero en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, Bárbara Altúzar Galindo, directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), informó que se mejoró el alumbrado de la pista para cumplir con las especificaciones adecuadas para un evento no sólo de talla nacional, sino incluso internacional.

Destacó que el gobierno de Chiapas hizo una inversión de más de 3 millones de pesos en la mejora del patinódromo del Indeporte, que estrenará luminarias, mientras que en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna se reencarpetó el óvalo que rodea la cancha y se hicieron mejoras en el drenaje, para ser sede de algunas pruebas.

Respecto a los registros, es oportuno mencionar que se cierran el próximo lunes, pero se estima que se contará con más de 500 atletas inscritos, de 23 estados del país.

Federación aprueba evento

Por su parte, Armando Antonio Vázquez, representante de la Femepar resaltó a Chiapas como sede innovadora, cumpliendo además con los requerimientos para contar con un certamen del más alto nivel.

Agregó que este torneo es clasificatorio para conformar la selección mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a finales de julio en Santo Domingo, evento que será puntuable para el Mundial de Paraguay en octubre, aclarando que no es parte del proceso para Olimpiada Nacional Conade, pues ese selectivo será en la Copa Interasociaciones del mes de marzo.

Maratón de Chiapa a Tuxtla

Resaltó la prueba con la que cierran la Copa Femepar, correspondiente al Maratón, que se efectuará el día 8 de febrero, de Chiapa de Corzo al parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, señaló que se estará implementando un fuerte dispositivo vial para dar seguridad a las personas que estarán participando desde las 7 de la mañana. Al respecto, es importante aclarar que esta actividad implicará un cierre y apertura gradual de vialidades, en el cual estarán interviniendo alrededor de 200 elementos de Tránsito.

Selección Chiapas crece

En este mismo orden de ideas, David Ortiz Farrera, presidente de la Asociación Chiapaneca de Patinaje sobre Ruedas, aplaudió la posibilidad de traer un evento nacional al estado, lo que permitirá dar fogueo a los patinadores de Chiapas.

Explicó que, por lo regular, para certámenes nacionales han logrado llevar selecciones de hasta 40 atletas, pero, al ser anfitriones, inscribirán a 60 en diferentes categorías.

De este grupo de patinadores de la entidad estuvieron presentes en la conferencia de prensa Abril Mandujano Velasco, María Fernanda Zebadúa, Dana Mendoza Rodríguez y Matías Saldaña Estrada, quienes compartieron su ilusión por poner el nombre de Chiapas en alto.