Oriente Internacional cierra un 2023 de éxitos

Con el fin de compartir la satisfacción de un año lleno de logros y con un 2024 muy prometedor, la Asociación de Tae Kwon Do Oriente Internacional, que preside Jorge Francisco González Ríos, celebró una convivencia de fin de año con maestros de sus diferentes academias filiales y comunicadores deportivos.

El maestro Jorge Francisco González Ríos, cinta negra 7º Dan de esta especialidad, fue el anfitrión del acto en el que aseguró estar contento y satisfecho con los resultados del 2023, un año lleno de bendiciones, trabajo y éxito.

“Crecimos como institución, teniendo como base el Tae Kwon Do en Club Oriente. Se han creado la Asociación de Muay Borán y Muay Thai y la Asociación de Artes Marciales y Full Conctact del Estado de Chiapas, entonces hemos crecido más allá del Tae Kwon Do para tener más futuro”, afirmó.

Ante los presentes, resaltó la labor del director técnico de Club Oriente Internacional de Tae Kwon Do Kumatz, profesor Freddy Mayorga Álvarez, cuyos alumnos dieron cuatro medallas a Chiapas en los Juegos Nacionales Conade de este año.

De esta manera —dijo— se continúa agigantando el legado que iniciaron para Chiapas desde que el TKD se convirtió en deporte oficial, consiguiendo la primera presea de oro en la historia del estado con Marco Antonio Ovando y hoy, a casi 50 años de distancia, presumen a Luis Mario Nájera Vlesschower, quien asistirá a los Juegos Paralímpicos París 2024. “Entonces, estamos muy contentos de los logros obtenidos, de las bendiciones que nos han dado la vida, Dios y nuestro trabajo, que nos ha dado el éxito”, expresó.

En este tenor, González Ríos recordó que Club Oriente se fundó hace 46 años y, en su caso, es practicante del Tae Kwon Do desde 1972, por lo que recién superó el medio siglo siendo ejemplo de lo que se puede lograr con esta disciplina.

“Toda mi vida ha sido el Tae Kwon Do, como mi pasión, como un deporte, una manera de vivir, y feliz con eso. Entonces, 50 años hablan de haber fundado la asociación de Chiapas; a nivel nacional, crear la Federación de Tae Kwon Do; haber trabajado en toda la historia y no que me lo hayan platicado, sino que lo he vivido”, indicó.

A nivel personal, el ingeniero de profesión refrendó su fe en el Tae Kwon Do, que le ha permitido superar muchos retos, incluso de salud, como un infarto que prácticamente no le dejó secuelas. “Todos los que vivimos para el Tae Kwon Do vivimos bien, porque nos ha retribuido ambiente y, en mi caso personal, salud”, añadió.

Finalmente, dijo que seguirá promoviendo su disciplina e invitando a los padres de familia a fomentar en sus hijos la práctica constante, para que las nuevas generaciones crezcan con valores y con una formación integral para su futuro.