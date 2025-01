Orozco necesitaba un cambio en su carrera

El 2025 promete ser un año clave para Jesús Orozco Chiquete, quien tiene en mente consolidarse como una de las figuras del Futbol mexicano y, por supuesto, levantar títulos. Tras un paso por Chivas, el defensor ha encontrado en Cruz Azul el reto perfecto para dar un salto en su carrera.

El proyecto liderado por Iván Alonso y Martín Anselmi en la Máquina fue el factor decisivo para que Chiquete se uniera al club. Con la motivación de nuevos desafíos y la meta de brillar en el máximo circuito, el defensor está listo para darlo todo y alcanzar sus objetivos.

“Siento que necesitaba un cambio y cuando se me presentó el proyecto de Cruz Azul, creo que no lo dudé, el proyecto deportivo que hay me llamó mucho la atención y es eso, es una gran institución, un equipo muy grande y estoy comprometido a dar mi máximo”, indicó en conferencia de prensa.

Durante su etapa en Chivas, Jesús Orozco Chiquete jugó 101 partidos, anotando 2 goles y sumando 4 asistencias, dejando claro su aporte tanto defensivo como ofensivo.

¿Cruz Azul o Chivas, el más grande?

A pesar de las comparaciones, el central se muestra firme y evita entrar en polémicas, reconociendo que tanto Cruz Azul como Chivas son grandes instituciones con la misma meta: luchar siempre por el título. Con la experiencia acumulada en el Rebaño Sagrado, Chiquete ahora tiene los ojos puestos en la Máquina, dispuesto a llevar su carrera al siguiente nivel.

“Son dos instituciones (Chivas y Cruz Azul) de las más grandes del país, entonces puedo decir que la exigencia es el campeonato y siempre que se llega a un equipo grande, uno va a estar peleando por el campeonato, a tratar de estar en la final y pelear por la décima que todos queremos”, declaró.

Chiquete no ocultó su asombro por la cantidad de afición que mueve la Máquina ya agradeció el apoyo desde el día uno: “Me debo a Cruz Azul, quiero estar aquí y quiero ser campeón aquí. Mueve mucha gente, me sorprende que llego a entrenar y ya nos están esperando”.

Ante de culminar la rueda de prensa, Chiquete aseguró que fue “una negociación larga, es afloje y estira. Muchas veces se inventaron cosas, pero siempre voy a estar agradecido con Chivas, siempre voy a estar agradecido con ellos. Por respeto a Cruz Azul, debo a Cruz Azul”, sentenció.