Ortega conquista Puebla en debut del GT

Más de 25 mil aficionados presenciaron la GT Challenge de las Américas en México, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, donde el costarricense Gustavo Ortega, de AP Racing, se quedó con la victoria absoluta y el primer lugar de la categoría GTS.

La competencia se desarrolló en dos “heats“ con condiciones completamente distintas. El primero se disputó sobre pista seca, mientras que la lluvia apareció antes de la segunda carrera, obligando a los equipos a cambiar neumáticos y modificar estrategias para enfrentar una superficie con menor adherencia.

Ortega confirmó el ritmo mostrado desde la clasificación sabatina, donde se quedó a una décima de la “pole position”. El domingo mantuvo el nivel para imponerse en la clasificación general y también dentro de GTS.

Remontada hasta el podio

Una de las actuaciones más destacadas correspondió a Tatiana Calderón y Juan Diego Hernández, de NacentE Racing. La dupla colombiana-guatemalteca llegó al domingo después de que una falla mecánica en su McLaren les impidiera registrar tiempo durante la clasificación.

El equipo logró reparar el auto y sus pilotos respondieron con una importante remontada hasta concluir en el segundo puesto absoluto, convirtiéndose en protagonistas de la jornada.

Zachary Boodram, de Trinidad y Tobago, quien había conseguido la pole position, terminó tercero en la clasificación Absoluta y segundo en GTS. En GTS Light, el triunfo correspondió al puertorriqueño Ricardo Vera, también del Team SpeedWay.

La respuesta del público fue otro de los aspectos sobresalientes de la fecha, pues las gradas lucieron llenas.