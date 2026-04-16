Ortiz se mantiene en la pelea de Nascar

Después las dos primeras fechas de la temporada 2026 de Nascar México Series, el piloto Diego Ortiz, del equipo HO Speed Racing, se ubica en el puesto 11 del campeonato dentro de la categoría Challenge Series, acumulando un total de 43 puntos.

A bordo del auto 11 —patrocinado por Bizzarro, Fonelli y Telecom District— Ortiz ha mostrado un rendimiento competitivo en pista, destacando por su velocidad y constancia en el ritmo de carrera. Sin embargo, diversos factores en competencia le han impedido concretar resultados acordes con su desempeño.

Pese a esto, el balance inicial de la temporada es positivo para el piloto, quien ha demostrado tener el ritmo suficiente para pelear en el grupo puntero de su categoría y mantenerse como un contendiente a seguir.

Con el campeonato aún en sus primeras etapas, Ortiz mantiene el objetivo de escalar posiciones en la clasificación general y consolidarse dentro de la Challenge Series, consciente de que la regularidad será clave en un formato que define al ganador bajo el sistema Chase.

La próxima fecha del calendario se disputará en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo, donde el piloto buscará capitalizar su rendimiento en pista y sumar puntos importantes que le permitan mejorar su posición en el campeonato.