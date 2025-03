Ortiz viene a Chiapas por la bandera a cuadros

Sereno de frente al reto de volver a correr en el Súper Óvalo Chiapas se manifestó Diego Ortiz, piloto del HO Speed Racing y quien cuenta las horas rumbo a la fecha 2 de Nascar México Series, a celebrarse el próximo 23 de marzo.

Ganador del título de Novato del Año en la categoría Nascar Challenge en 2024, el volante de Mediatek-Limitex-3M arrancó el 2025 de gran forma, logrando el segundo lugar en la primera fecha, realizada en San Luis Potosí. De esto y más habló en exclusiva para “Cuarto Poder”.

Diego ¿cómo te sentiste en la fecha 1?

Muy bien, la verdad. San Luis siempre es una fecha complicada por el tamaño del óvalo, que es muy pequeño, son 800 metros nada más, pero las primeras fechas son para irnos acoplando a lo que va a ser la temporada.

Por ejemplo, si llega a haber cambios en el personal del equipo o nos mantenemos igual, también es empezar a trabajar en ponernos todos de acuerdo en tomar el ritmo del trabajo. Y, bueno, logramos un segundo lugar en San Luis Potosí, que fue una muy buena carrera, estuvimos peleando por el primer lugar, mucho tiempo en primero en la carrera y desafortunadamente nos dieron un contacto por la parte trasera que nos relegó al segundo, pero creo que bastante bien, bastante confiado de lo que podemos llegar a hacer ahora en Tuxtla.

De correr en un óvalo pequeño como el de San Luis a correr ahora en el Súper Óvalo Chiapas, ¿qué tanta diferencia encuentras?

Se corre muy bien, la verdad, al ser un óvalo grande en Tuxtla las diferencias son un poquito más grandes; digamos que si en San Luis del primero al décimo había una diferencia de dos décimas en el tiempo, en Tuxtla puede ser de dos décimas y media o tres, entonces esto hace que haya un poquito de menos pelea al momento de la carrera, que no vayamos todos pegados, pero se ve más la estrategia en ritmos de carrera larga. Porque, como decía, en San Luis, al ser un óvalo pequeño se corre bastante diferente a lo que se corre en Tuxtla, que es de los óvalos más rápidos que tenemos aquí en México.

En Chiapas suele haber muchos contactos, por el tipo de óvalo. ¿Cómo afrontar esa posibilidad de que haya muchas banderas amarillas o rojas que frenen tu ritmo?

Al final es un óvalo muy rápido y difícil, y justo pasa lo que comentas, que sucedió el año pasado, tuvimos muchos accidentes. Igual yo estoy trabajando para mejorar en el óvalo de Tuxtla y ojalá que tengamos una carrera más limpia, que obviamente también los choques son parte del espectáculo, pero es más emocionante estar corriendo durante más tiempo en bandera verde. Pero es trabajar conforme se va dando la situación de la carrera y nos tenemos que acoplar poco a poco a cómo se van dando las situaciones ya el domingo.

En esta plaza también es muy recurrente el tema del calor, pero tú que ya lo has experimentado, ¿es algo que te afecte o lo tomas como un reto más a vencer?

Para mí es un tema que no me afecta realmente. Todos opinamos igual; ya dentro del coche, prácticamente no lo sientes porque vas muy concentrado en lo que estás haciendo, muy metido en el tema de la carrera, si bien hay que ir bien preparados también. El año pasado tuvimos una fecha en Monterrey que la corrimos a 45 grados a la sombra, y esa parte creo que tampoco es tan complicada. Obviamente, hay que llegar bien preparados y creo que estamos listos para cualquier situación de mucho calor.

¿Y en el trabajo físico o de hidratación haces algo extraordinario para correr en Chiapas?

No, para todas las carreras es prácticamente lo mismo. Chiapas es de las carreras más calurosas que tenemos en el calendario, pero prácticamente se hace igual.

Hablando de la carrera del domingo, ¿cómo te visualizas?, ¿la bandera a cuadros es tu única meta?

Vamos a buscar llevarnos la bandera a cuadros el próximo fin de semana. El año pasado anduvimos bastante bien en Tuxtla y creo que este año ojalá que nos vaya mejor, y a pesar de que es una pista difícil, me gusta mucho en lo personal y ojalá que podamos llevarnos la victoria.

Finalmente, ¿qué mensaje le mandas a la gente rumbo a la próxima carrera de Nascar en Chiapas?

Los esperamos este domingo 23 de marzo a partir de las 11 de la mañana, que está la categoría Trucks México que siempre da muy buen espectáculo, la verdad es que se pone muy padre, y con la carrera de Nascar Challenge y Nascar México, a la 1:30 de la tarde, y que me sigan a mí con el coche número 11 de Mediatek.