Óscar de los Santos continúa entrenándose

El atleta corrió por 12 horas como parte de su preparación de cara al Ultra Maratón de Brasil. Diego Pérez/CP

El ultramaratonista chiapaneco Óscar de los Santos forma parte de la selección mexicana que competirá en Sao Paulo, Brasil los días 12 y 13 de noviembre en el Ultra Maratón 2022, por lo que este sábado realizó un entrenamiento público que consistió en recorrer por 12 horas el circuito del parque Caña Hueca que consta de ocho kilómetros, en compañía de varios corredores.

En punto de las 8:00 de la mañana y luego de dar unas palabras para la prensa chiapaneca, el atleta comenzó con este reto que forma parte de su preparación, y el cual terminaría a las 8:00 de la noche, bajo las instrucciones de su preparador físico, Ignacio Moreno. En las primeras horas lo acompañaron un par de personas, y con el paso del tiempo arribaron más corredores.

El seleccionado nacional recibió múltiples palabras de apoyo por parte de los que se dieron cita a la práctica, quienes a su vez apoyaron de manera monetaria al veterano, pues en el punto de salida del recorrido se colocó un objeto para depositar su donación, y de esta manera Óscar de los Santos pueda alcanzar su sueño de estar en Brasil. Cabe señalar que el Campeón de distancias largas en Islas Canarias, se detuvo en varias ocasiones para alimentarse, hidratase y poder hacer sus necesidades, al tiempo de ofrecer declaraciones.

En uno de sus mensajes, Óscar agradeció el apoyo de las personas, debido que cuando entrena al lado de la gente el cansancio se hace menos, y aseguró que esos recuerdos los guardará en su futura competencia que afirma será de mucha exigencia. “Ellos (los atletas) me ayudan a no sentirme tan cansado, a que las horas pasen más rápido y que los recuerdos queden; cuando compita en otro país me acordaré de esto cada que sienta que ya no pueda”, culminó.

Luego de este reto, el ultramaratonista continuará con su plan de entrenamientos, sin embargo, debido a las indicaciones de su preparador físico deberá disminuir la exigencia en cuanto a las horas de prácticas y distancias, esto para no que no llegue con molestias a su competencia en Brasil.