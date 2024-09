Óscar de los Santos cumple el desafío

El ultramaratonista chiapaneco Óscar de los Santos Domínguez, conocido como “4 Pilas 100K”, terminó en la posición 14 su participación en el Campeonato Continental IUA 24 Horas, celebrado en Mar del Plata, Argentina. Aunque no logró superar su récord personal de 203 kilómetros, el corredor se mostró satisfecho por haber representado a México en este prestigioso evento, en el cual recorrió 169.175 kilómetros.

La competencia, que se realizó en el estadio Atlético Justo Ernesto Román, reunió a 22 ultramaratonistas de ocho países, en la rama varonil. De los Santos compartió que diversos factores personales le impidieron mejorar su marca anterior, conseguida en 2022 en Sao Paulo, Brasil, donde alcanzó los 203 kilómetros.

Pese a no cumplir sus expectativas, el miembro del club Trotamundos de Chiapas manifestó su orgullo por haber sido parte de la selección mexicana, que logró el primer lugar por equipos. “Regreso no muy satisfecho por mi desempeño y por haber terminado en el puesto 14, pero así son las competencias de alto nivel. Las cosas no siempre salen como se esperan”, declaró el atleta.

En cuanto al equipo mexicano, destacó la sobresaliente actuación de Luis Roberto Meier, quien obtuvo el subcampeonato individual tras recorrer 246.102 kilómetros. Además, Rodolfo Ramírez Leonides finalizó en el quinto lugar con 213.633 kilómetros, mientras que Julio Orlando Becerril quedó en octavo con 201.211 kilómetros.

En la rama femenil, Sandra Erika López fue la mejor mexicana al ubicarse en el quinto puesto con 181.999 kilómetros, en tanto que Adelina García terminó en séptimo con 177.599 kilómetros.

Finalmente, en la clasificación por equipos, México se llevó el primer lugar, seguido de Brasil, cuyo mejor competidor, Valdemir Cordeiro, alcanzó los 252.616 kilómetros. Argentina completó el podio en la tercera posición, gracias a la actuación de Héctor Rizzotti, quien acumuló 216.538 kilómetros.