Óscar de los Santos listo para Ultramaratón

El parque Caña Hueca fue el escenario de sus entrenamientos de 16 horas consecutivas. Diego Pérez/CP

Óscar de los Santos, conocido como “4 Pilas 100K”, compartió su inspiradora trayectoria con atletas y aficionados durante una charla reciente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con más de cuatro décadas de experiencia en la disciplina, el corredor de ultramaratones destacó los retos y aprendizajes que lo han llevado a representar a México en competencias internacionales, convirtiendo estas pruebas extremas en su especialidad.

A sus 60 años, Óscar se prepara para enfrentar un nuevo desafío: las 24 horas del evento Non Stop 2025, que se celebrará en las próximas semanas en Cancún, Quintana Roo. Este compromiso es crucial, pues el triunfo le otorgaría el pase al Mundial de 24 Horas, programado para realizarse este mismo año en Francia. “Me siento listo para darlo todo en esta competencia y llevar en alto el nombre de México”, mencionó en su intervención.

Entrenamiento

La preparación de Óscar ha sido intensa y disciplinada. Recientemente completó entrenamientos de 16 horas continuas en el parque Caña Hueca, reconocido espacio para deportistas en la capital chiapaneca. Según explicó, estas sesiones son esenciales para acostumbrar al cuerpo y la mente a las largas jornadas de esfuerzo físico que caracterizan a los ultramaratones.

En su charla, el atleta compartió detalles de su vida y cómo descubrió su pasión por esta disciplina. Contó que desde joven se sintió atraído por los retos físicos y mentales que representa correr largas distancias. “El ultramaratón no solo es correr; es un estilo de vida, un reto constante contra tus propios límites. Me preparo día con día y busco siempre romper mis límites para seguir en el mejor nivel”, indicó.

Nuevo desafío

A lo largo de su carrera ha estado en numerosas competencias tanto nacionales como internacionales, acumulando experiencias y aprendizajes que lo han consolidado como un referente en el deporte. Entre sus mayores logros destacan sus participaciones en pruebas de 100 kilómetros y 24 horas, en las que ha representado con orgullo a México en escenarios globales.

El Non Stop 2025 será un reto crucial para Óscar, pues no solo implica la posibilidad de acceder al Mundial, sino también la oportunidad de demostrar que la edad no es un límite para alcanzar grandes metas. Durante su charla, alentó a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños con disciplina y pasión. “No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte, seguir adelante y nunca rendirte”, afirmó.

La actividad también sirvió para destacar la importancia del deporte como herramienta para promover hábitos saludables y fortalecer el espíritu de superación. Óscar aprovechó para agradecer el apoyo de su familia, amigos y patrocinadores, quienes han sido fundamentales en su trayectoria.

La próxima justa en Cancún reunirá a los mejores exponentes del ultramaratón, convirtiéndose en una prueba de resistencia tanto física como mental. Óscar aseguró que sus entrenamientos en Chiapas lo han preparado para enfrentar este desafío con determinación y confianza. “Es una oportunidad única y estoy listo para dar lo mejor de mí”, concluyó