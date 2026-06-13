Óscar de los Santos sube al podio en Mérida

El ultramaratonista chiapaneco Óscar de los Santos Domínguez, mejor conocido en el ámbito deportivo como “4 Pilas 100K”, volvió a poner en alto el nombre de Chiapas al conquistar el segundo lugar de la categoría veteranos plus dentro del Maratón de la Marina 2026, celebrado el fin de semana entre la ciudad de Mérida y el puerto de Progreso, en Yucatán.

Representando al club Trotamundos de Chiapas, el experimentado corredor afrontó una de las pruebas más exigentes del calendario nacional, recorriendo los 42 kilómetros y 195 metros de distancia en un tiempo oficial de 3 horas, 25 minutos y 48 segundos, resultado que le permitió ubicarse entre los mejores exponentes de su categoría.

De los Santos destacó que la competencia presentó condiciones particularmente complicadas debido a las altas temperaturas características de la región. Aunque la salida se dio a las 4 de la mañana, el intenso calor comenzó a sentirse desde los primeros kilómetros, convirtiéndose en un factor determinante para todos los participantes.

“4 Pilas 100K” dijo que se sintió fuerte durante gran parte del recorrido y que logró mantener un ritmo constante para asegurar un lugar en el podio. El primer puesto fue para José Isidro Carrillo, quien registró un tiempo de 3:14:32, mientras que José Francisco Galaviz concluyó en la tercera posición con 3:31:22.

El atleta recordó que esta fue su décima participación en el tradicional Maratón de la Marina, una competencia que inicia en el Monumento a la Patria de Mérida y concluye en el malecón de Puerto Progreso. A lo largo de una década ha sido protagonista constante de esta justa, acumulando importantes resultados en diferentes categorías.

Asimismo, resaltó que el nivel competitivo en veteranos plus continúa creciendo, pues muchos corredores procedentes de la categoría master llegan con una amplia trayectoria y gran experiencia en pruebas de fondo.

Tras regresar a Tuxtla Gutiérrez, Óscar de los Santos retomó de inmediato sus entrenamientos habituales en el parque recreativo Caña Hueca, con miras a los próximos retos de larga distancia que enfrentará durante la temporada.