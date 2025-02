Óscar García, técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, aseguró que no sufre por saber cuándo lo van a correr porque está consciente que algún día sucederá; como siempre pasa, todos se tienen que ir en algún momento, por lo que es algo que no le preocupa.

“Pocas veces hay entrenadores que deciden irse, pero ya te digo, no trabajo como si fuera a estar toda la vida. No sufro por si algún día me van a echar, porque nos ha pasado a todos los entrenadores. Para qué voy a sufrir cuando es una cosa que va a pasar sí o sí, tal vez dentro de un mes; ojalá sea dentro de cinco años, pero no sufro por eso”, comentó.

Hizo una comparación de un virtual despido con la muerte, porque tarde o temprano es algo que va a suceder y por eso prefiere preocuparse por lo que hace ahorita y estar en el proceso, no por cómo va a acabar.

“Puedo sufrir por los resultados, que sean mejores o peores. Tú sabes que te vas a morir. Desgraciadamente, nos vamos a morir todos. Sufrir por no pensar en la muerte, eso es como lo que te digo; un entrenador sufre por si te van a echar, si es que te van a echar. ¿Para qué sufrir antes? Lo que intento es disfrutar el proceso”, finalizó.

Chivas suma 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas en el Clausura.