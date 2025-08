Osmar Olvera es campeón del mundo

El sol apenas estaba saliendo en la República Mexicana, que amanecía con la increíble noticia de la histórica medalla de oro conquistada por Osmar Olvera en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, donde se impuso ante los clavadistas chinos con una espectacular actuación.

Osmar soñaba con este momento desde sus inicios en el deporte. Hoy ese sueño se volvió realidad con su esplendorosa participación desde el trampolín de tres metros en la que destronó a los chinos.

En la penúltima ronda de la competencia, Osmar Olvera estaba ligeramente por delante de sus rivales, Yuan Cao y Zongyuan Wang, pero el mexicano tenía un as bajo la manga que le sirvió para sellar la medalla de oro y dejar boquiabiertos a todos los presentes.

Antes de ejecutar su clavado dorado, el atleta tricolor ya había efectuado un cuádruple y medio adelante, sumando un total de 102 mil 60 puntos, la puntuación más alta registrada en la final.

Así fue el clavado de Olvera

El mexicano ejecutó de forma sublime un clavado de 3.9 grados de dificultad, consiguiendo un puntaje de 97.50, lo suficiente para posicionarse en la parte más alta del podio, dejando atrás a los colosos de China.

Su puntuación total del fue de 529 mil 55, 6.5 unidades por encima de Yuan Cao, y 14 más que Zongyuan Wang. De esta forma, Osmar se adjudicó la medalla de oro para seguir engrandeciendo su trayectoria.

Olvera ya suma cuatro medallas en este Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur; tiene tres de plata que consiguió en el trampolín de un metro, en parejas con Juan Celaya desde el trampolín de tres metros y en equipos mixtos.

Se sincera tras convertirse en campeón

A pesar de que ya contaba con tres preseas obtenidas, el capitalino decidió no conformarse en la final de trampolín de tres metros.

Tras convertirse en campeón del mundo, el clavadista tricolor platicó en exclusiva con “El Universal” y expresó lo que significó su triunfo en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos.

“Estuve peleando por esa medalla de oro toda la competencia. Me siento muy, muy contento, ser campeón del mundo en tres metros es un sueño hecho realidad; se logró el objetivo que era (ganar) la medalla de oro”, declaró.

Osmar Olvera agradeció el apoyo de la afición mexicana que estuvo atenta a su participación, a pesar de la diferencia de horario con Singapur, por lo que le dedicó un emotivo mensaje.

“Gracias a toda esa gente que me apoyó, a todo México que se desveló para echarme porras, gracias por mandar las mejores de las vibras; a los que no, (quiero) decirles que apoyen, que México no es solo Futbol”, manifestó.

Ma Jin, la artífice de todo

De igual forma, el nuevo campeón del mundo de trampolín de tres metros agradeció el apoyo de su entrenadora, Ma Jin, y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. “Sin duda, si no fuera por ella, no tendría este nivel. (Quiero) agradecer a la Conade por su apoyo”, mencionó.

La entrenadora china estado al frente de todos los oros que ha ganado México en Campeonatos Mundiales. En 2009 llevó a Paola Espinosa a ganar el oro en la prueba individual de plataforma, en 2024 a Osmar en trampolín de 1 m y esta vez nuevamente a Osmar en trampolín de 3 m.