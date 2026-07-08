Osos, campeón invicto en la Jr. Bantam

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) llegó a su fin con la coronación de Osos en la categoría Jr. bantam, en un duelo en el que los plantígrados pusieron el broche de oro a una campaña perfecta al imponerse con autoridad por 40-6 a Búhos de San Cristóbal, en el estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez.

En equipo fundado en los años 80 por el “coach” Alejandro Aguilar Ruiz confirmó con esta nueva generación el dominio mostrado a lo largo del campeonato 2026, cerrando la temporada sin conocer la derrota.

Vibró el Samuel León Brindis

El coloso capitalino fue escenario del encuentro estelar entre las dos organizaciones que habían mostrado mayor regularidad durante el campeonato. Osos y Búhos de San Cristóbal (BSC) llegaron a la cita definitiva después de superar cada uno sus respectivas semifinales, aunque fueron los plantígrados quienes lograron imponer condiciones desde el desarrollo del partido.

El conjunto capitalino llegó a la final respaldado por una temporada sin derrotas y con la confianza de haber respondido en cada uno de los retos del calendario. Su paso por la fase regular lo colocó entre los principales aspirantes al campeonato, condición que confirmó posteriormente al superar a Atlas en semifinales y obtener el boleto al duelo por el trofeo.

Frente a Búhos, Osos volvió a mostrar las características que distinguieron su camino durante toda la campaña. La defensa pudo contener los avances del rival y reducir sus oportunidades de sumar puntos, mientras que la ofensiva aprovechó sus posesiones para ampliar gradualmente la diferencia en el marcador.

El conjunto capitalino evitó relajarse ante un oponente que también había demostrado capacidad durante el torneo. Búhos de San Cristóbal alcanzó la final después de eliminar a Pretorianos en semifinales y llegó al Samuel León Brindis con argumentos deportivos para pelear por el trofeo.

Sin embargo, Osos consiguió mantener el control del juego y convertir su superioridad en puntos. La diferencia final de 34 unidades fue el reflejo de una actuación en la que los campeones combinaron disciplina, efectividad y concentración durante los distintos momentos del encuentro.

La victoria por 40-6 confirmó a Osos como el mejor conjunto de la categoría Jr. bantam en la Temporada Infantil 2026 y la coronación tuvo un valor especial por la regularidad exhibida durante las diferentes etapas de la competencia.

Para Búhos, el subcampeonato puso fin a una actuación destacada. El cuadro de San Cristóbal logró avanzar entre los principales protagonistas de la categoría y disputó el juego más importante del calendario después de superar una exigente fase de eliminación.

La definición de la categoría bantam presentó un escenario diferente, pues el Campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey recibió el enfrentamiento entre Blue Team y Atlas.

Blue Team consiguió el triunfo por 16-14 en un partido de mínima diferencia. Esto permitió a Blue Team completar también una campaña sin derrotas. Por su parte, Atlas cerró como subcampeón después de una temporada en la que terminó en el segundo puesto de la clasificación y posteriormente eliminó a Redskins en semifinales.

Con los títulos de Osos en Jr. bantam y Blue Team en bantam, la OEFA Chiapas puso fin oficialmente a su Temporada Infantil 2026. El campeonato reunió durante varias semanas a organizaciones de distintos municipios de Chiapas y de Tabasco.

Durante las premiaciones, la directiva de la OEFA Chiapas destacó el trabajo de jugadores, entrenadores, árbitros, familias y clubes, cuya participación hizo posible el desarrollo del calendario acorde con lo planeado.