Osos de Chiapas sorprende a Búhos en su nido

Los Osos de Chiapas firmaron el resultado más destacado de la semana 4 en el campeonato juvenil de la OEFA Chiapas al vencer por 24-12 a Búhos de San Cristóbal de Las Casas. El estadio municipal de dicha ciudad fue testigo de un duelo en el que la defensa de los plantígrados fue clave para frenar a la consistente ofensiva del vigente monarca.

El triunfo de Osos no solo impulsa sus aspiraciones rumbo a semifinales, sino que además pone fin al invicto de BSC, que venía con marca de 2-0 y defendiendo su corona de campeón de la categoría juvenil.

Por otra parte, en el Polideportivo de Comitán, los Guerreros Mayas se impusieron por contundente 40-20 ante los Delfines de Coatzacoalcos, en un partido en el que el cuadro local mostró contundencia para asegurar su primer triunfo del torneo.

A pesar de la derrota, los Delfines vivieron una jornada significativa, ya que anotaron sus primeros puntos de la temporada, mostrando una clara mejoría ofensiva.

Con este encuentro, el equipo veracruzano concluye su temporada regular cumpliendo con todos sus compromisos y cosechando valiosa experiencia de cara al futuro, con miras a una mejor construcción deportiva para las próximas ediciones.

Así marchan

La tabla general muestra movimientos importantes antes de la última semana. Borregos permanece como líder invicto (3-0), seguidos por Búhos y Osos, ambos con récord 2-1, en una lucha directa por cerrar en los primeros puestos. Mientras que Guerreros Mayas se mantiene cerca con marca de 1-2 y Delfines Coatza —ya sin actividad por delante— tienen un registro de 0-4.

Lo que viene en la semana 5

La última jornada de temporada regular definirá las posiciones finales con el encuentro de Osos contra Guerreros Mayas y el choque por la cima entre Borregos del Tec y Búhos. Los horarios serán confirmados en próximas horas por la directiva de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA).