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Osos y Blue Team cerraron invictos

Junio 26 del 2026
Osos cerró invicto la fase regular de Jr. bantam y llegará a semifinales como primer lugar de la clasificación general. Cortesía
Osos cerró invicto la fase regular de Jr. bantam y llegará a semifinales como primer lugar de la clasificación general. Cortesía

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) concluyó su fase regular con la semana 5, en la que quedaron definidos los equipos clasificados a semifinales en las categorías Jr. bantam y bantam.

Después de varias semanas de actividad, los conjuntos mejor ubicados aseguraron su lugar en la ronda de eliminación directa, instancia en la que buscarán avanzar a la final estatal de sus respectivas divisiones.

Osos manda en Jr. bantam

En la categoría Jr. bantam, Osos cerró la etapa regular con marca perfecta, luego de vencer por 40-12 a Pretorianos en Tuxtla Gutiérrez. Con este resultado, el equipo confirmó el liderato general y llegará a semifinales como primer sembrado con récord perfecto de 5-0.

Búhos también consiguió un triunfo importante en la última jornada al superar 40-20 a Atlas en el estadio Samuel León Brindis. La victoria permitió a los volátiles asegurar el segundo lugar de la clasificación con marca de 4-1 y presentarse a la postemporada con ventaja en el acomodo de cruces.

En la misma división, Guerreros Tuxtla obtuvo su primer triunfo del campeonato tras imponerse por 40-12 a Tuzas Real del Bosque, cerrando de forma positiva su participación en la fase regular.

Con estos marcadores, las semifinales de Jr. bantam quedaron establecidas: Osos contra Atlas, y Búhos frente a Pretorianos.

Blue Team dominó en bantam

La división bantam también tuvo una fecha decisiva, en la que Osos consiguió una victoria de 28-12 sobre Pretorianos en Tuxtla Gutiérrez, lo que le permite asegurar su boleto a semifinales dentro de una clasificación cerrada, como el cuarto invitado a postemporada.

Por su parte, Atlas derrotó por marcador de 26-18 a Búhos, resultado con el que se consolidó como sublíder y confirmó su presencia en la siguiente etapa con récord ganador de 4-1.

El partido más disputado de la jornada se celebró en Villahermosa, donde Blue Team venció por 34-32 a Redskins Tabasco como visitante. De esta forma el equipo tuxtleco terminó la fase regular como líder invicto de la categoría, con marca perfecta de 5-0.

Las semifinales bantam quedaron definidas con los enfrentamientos Blue Team contra Osos, y Atlas frente a Redskins Tabasco.

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