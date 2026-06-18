Osos y Blue Team conservan paso invicto

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas celebró la semana 4 de la Temporada Infantil 2026, con partidos de alta intensidad en las categorías Jr. bantam y bantam, en las que varios equipos dieron pasos importantes en sus aspiraciones de clasificación.

Acción en Jr. bantam

En Jr. bantam, Osos de Chiapas confirmó su condición de líder invicto al vencer como visitante 36-18 a Búhos, en el estadio municipal de San Cristóbal de Las Casas.

El conjunto rojinegro impuso su ofensiva en uno de los duelos más esperados, pues ambos cuadros llegaban con marca perfecta. Con el resultado, los plantígrados se mantienen en lo más alto con récord de 4-0, con una diferencia de +128 puntos a su favor.

El escuadrón de Atlas también dio un golpe importante en Tuxtla Gutiérrez, al superar por 44-30 a Guerreros Tuxtla en un encuentro de mucha producción ofensiva.

Los titanes sumaron su segundo triunfo de la campaña y siguen dentro de la zona de clasificación al llegar al 6 unidades que los colocan en el cuarto puesto de la clasificación, mientras que su adversario sigue sin conocer la victoria en la actual campaña.

A su vez, Pretorianos derrotó con autoridad 40-12 a Tuzas Real del Bosque, resultado que le permite mantenerse entre los protagonistas con marca de 3-1, para ser sublíderes generales con 9 puntos. En contraste, su rival se mantiene en el último lugar del escalafón.

Emociones en bantam

En la categoría bantam, los Borregos del Blue Team sostuvieron su paso perfecto al imponerse por 14-6 ante Atlas en el Campo del Tecnológico de Monterrey.

El conjunto lanudo ganó un partido clave frente a uno de sus perseguidores directos y se mantuvo en la cima con récord de 4-0, mientras que su oponente se queda en el segundo puesto con 9 unidades y marca de 3-1.

Redskins también consiguió un triunfo importante en Villahermosa, Tabasco, al derrotar 28-20 a Pretorianos, resultado que le permitió escalar posiciones en la tabla.

Finalmente, Osos obtuvo su primera victoria de la temporada tras vencer por 30-22 a BSC en San Cristóbal de Las Casas, con lo que abandonó el fondo de la clasificación, pues ya se ubica en tercero, con 9 puntos.

Después de cuatro fechas, la temporada infantil de OEFA Chiapas entra en una etapa decisiva, con líderes invictos buscando mantener el paso para llegar en la mejor forma posible a la fase final, en tanto sus rivales tratan de tomar impulso en una lucha cada vez más cerrada por los boletos a la “fiesta grande”.