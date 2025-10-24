Osos y Borregos chocan en la semana 1

La semana 1 de la Temporada 2025 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA) inicia con uno de los encuentros más esperados por la afición: Osos de Chiapas contra Borregos del Tec de Monterrey.

Este partido, que es considero como un clásico joven, está programado para las 19:00 horas en el emblemático estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez. Es un duelo que pondrá frente a frente a dos escuadras con historia dentro del circuito y con aspiraciones de iniciar la campaña con paso firme.

El mismo sábado, pero a las 11:00 horas, los debutantes Delfines de Coatzacoalcos recibirán en territorio veracruzano a los Búhos San Cristóbal (BSC), para un choque que promete intensidad desde el primer silbatazo.

Los marítimos debutan en esta categoría y en esta liga, por lo que la novatez es un factor a considerar. Sin embargo, los Búhos deberán enfrentar, además, el caluroso clima de Coatzacoalcos, lo cual puede jugarles en contra al ser nativos de los Altos de Chiapas.

Por su parte, los Guerreros Mayas de Comitán tendrán descanso en esta primera jornada.