Osos y Borregos se juegan el invicto

La cuarta jornada de la Temporada Juvenil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Osos de Chiapas y Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, los únicos equipos que mantienen paso perfecto después de tres partidos.

El encuentro se disputará el domingo 8 de noviembre, a las 18:00 horas, en el estadio Dr. Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez. Osos encabeza el grupo B, mientras que Borregos lidera el A, ambos con tres victorias. El resultado pondrá fin al invicto de uno de los dos conjuntos, salvo que el reglamento permita un empate.

Buscan recuperar terreno

La actividad comenzará el sábado 7 de noviembre en el Deportivo San Cristóbal, donde Búhos San Cristóbal (BSC) enfrentará a Leones de San Cristóbal de Las Casas, a las 12:00 horas.

Ambos cuadros registran dos triunfos y una derrota, por lo que buscarán recuperarse de sus respectivos tropiezos en la jornada anterior y mantenerse entre los principales contendientes de sus grupos.

Ese mismo sábado, a las 16:00 horas, Guerreros Tuxtla recibirá a Toros Salvajes del Cobach 13 en el estadio Dr. Samuel León Brindis. Guerreros llega tras conseguir su primera victoria frente a Raptors, mientras que Toros intentará terminar con una racha de tres caídas y sumar sus primeros puntos.

Con estos tres encuentros, la OEFA Chiapas continuará definiendo posiciones en ambos sectores, en una fase de la competencia en la que cada resultado comienza a cobrar mayor importancia rumbo a los “playoffs”.