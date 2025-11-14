Ovalle y Orrantia, nominados a mejor gol del año

El futbol mexicano recibió una gran noticia al contar con dos nominaciones en los premios The Best, donde los goles de Lizbeth Ovalle y de Carlos Orrantia compiten por el Premio Marta y el Puskas respectivamente.

Los nombres de los dos futbolistas nacionales aparecen junto a otros 10 candidatos en la rama femenil y varonil, donde sueñan con quedarse con el galardón correspondiente.

Lizbeth Ovalle aparece en la terna por su increíble anotación frente a las Chivas en la Liga MX Femenil en el mes de marzo. El gol de la exfutbolista de Tigres fue apodado como el “camaroncín” debido a la complejidad del remate.

La seleccionada mexicana compite por el galardón contra la propia Marta, y quiere ganarle a estas otras jugadoras: Mariona Caldentey, Jordyn Bugg, Ashley Cheatley, Kyra Cooney- Cross, Jon Ryong-jong, Vivianne Miedema, Kishi Núñez, Ally Sentnor y Khadija Shaw.

Mientras tanto, el Charal Orrantia está en la pelea por el Puskas tras su excelente gol frente a los Gallos Blancos del Querétaro. El entonces futbolista del Atlas aprovechó un rebote para acomodarse el esférico de forma muy vistosa y así sacar una increíble volea que terminó en el fondo de la red.

Así como Ovalle, Orrantia también debe de vencer las anotaciones de jugadores de talla internacional como Lamine Yamal, Declan Rice del Arsenal, Alerrando, Alessandro Deiola, Pedro de la Vega, Santiago Montiel, Amr Nasser, Lucas Ribeiro, Rizky Ridho y Kevin Rodrígues.