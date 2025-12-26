Pablo Alfaro con cierre de año dorado

Pablo Alfaro Rodríguez se posicionó como una de las cartas fuertes de la Natación de Chiapas luego de su destacada participación en el Campeonato Nacional Curso Corto 2025, en el Centro Acuático Olímpico Universitario de Monterrey, Nuevo León; el nadador se mostró en gran forma en las pruebas del estilo de Mariposa, donde sumó medallas de oro y plata.

Como se pronosticaba, el joven tritón cumplió con el objetivo planteado en su prueba estelar, la de los 200 metros Mariposa, donde se quedó con la presea dorada dentro de la categoría 17-18 años, colocándose como el mejor de su división.

El hoy representante del Club Axolotes y alumno del entrenador Julio García Tevera, sumó además una medalla de plata en la prueba de los 100 metros Mariposa y con estos resultados aseguró desde ahora su pase a la Olimpiada Nacional Conade del próximo 2026.

En este sentido, es oportuno recordar que el campeonato celebrado en tierras regiomontanas contó con aval de World Aquatics y tuvo carácter selectivo tanto para la Olimpiada Nacional 2026 como para eventos internacionales del próximo año.

Será en próximos días cuando se conozca la actualización del ranking nacional de nadadores para determinar si más atletas del equipo Axolotes que estuvieron presentes en el Nacional Curso Corto, lograron también su pase a la máxima justa del deporte nacional juvenil.