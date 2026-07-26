Pachuca busca mantener el paso perfecto

Pachuca recibirá este domingo a Querétaro en el estadio Hidalgo, en un compromiso correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los Tuzos intentarán aprovechar su condición de local para conseguir su segunda victoria consecutiva y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El conjunto hidalguense comenzó el certamen con una actuación convincente tras imponerse 3-0 como visitante a Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Elías Montiel fue el encargado de abrir el marcador al minuto 21, mientras que el delantero venezolano Salomón Rondón confirmó el triunfo con un doblete, dejando buenas sensaciones en el arranque del campeonato.

Ahora, el equipo dirigido por Benjamín Mora buscará darle continuidad a ese buen inicio frente a su afición, con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

Del otro lado estará Querétaro, que llega con la necesidad de sumar sus primeros puntos del torneo luego de caer 1-0 en casa frente al América en la fecha inaugural. Los Gallos Blancos intentarán corregir los errores mostrados en su debut.

Tras disputarse la primera jornada, Pachuca ocupa la cuarta posición de la tabla general con tres unidades, mientras que Querétaro se ubica en el lugar 15, todavía sin puntos.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Fox One, con el silbatazo inicial programado para las 19:06 horas.