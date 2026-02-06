Pachuca se impone ante Balam

La actividad de la cuarta jornada de la Liga Infantil Oficial Asociada MX dejó un duelo atractivo entre las escuadras de Pachuca y Balam, que se enfrentaron en el campo 1 del polideportivo Caña Hueca, escenario que volvió a registrar un ambiente familiar y de intensa pasión por el Futbol formativo.

Desde los primeros minutos, ambos conjuntos mostraron una propuesta ofensiva clara, con transiciones rápidas y constante presión en la salida del rival. Pachuca logró tomar la iniciativa con mejor manejo de balón y mayor profundidad por las bandas, lo que se tradujo en oportunidades claras frente al arco. Balam, por su parte, respondió con orden defensivo y ataques directos que mantuvieron el partido en equilibrio durante amplios lapsos.

El marcador definitivo fue de 4-2 a favor de Pachuca con una actuación memorable de Roberto López, resultado que reflejó la efectividad del equipo ganador en momentos clave del encuentro. El cuadro hidalguense supo capitalizar sus llegadas, mostrando contundencia y buena coordinación colectiva, mientras que Balam luchó hasta el final, dejando constancia de su carácter competitivo y capacidad de reacción.

El compromiso se disputó con gran intensidad, característica que distingue a esta liga, la cual se ha consolidado como el torneo infantil más relevante dentro de las instalaciones de Caña Hueca. La exigencia deportiva y el nivel mostrado por los jugadores continúan elevando la calidad de la competencia, convirtiéndola en un semillero importante para el desarrollo del Futbol en Chiapas.

Tras este resultado, ambas escuadras ya enfocan su preparación en los siguientes compromisos del calendario, dentro de una temporada que promete jornadas emocionantes, crecimiento deportivo y una constante proyección del talento infantil local.