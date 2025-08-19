Pachuca y Monterrey comparten la cima

Terminó la actividad de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el triunfo del Monterrey sobre Mazatlán (3-2) en el Gigante de Acero, mismo que llevó a la Pandilla a la cima del campeonato junto a los Tuzos del Pachuca.

Con la victoria de este domingo, Rayados escaló al segundo puesto y empató en puntos a los Tuzos; sin embargo, por diferencia de goles aún no logra arrebatarles el liderato.

En tercero y cuarto lugar están Cruz Azul y América respectivamente, ambos con 11 unidades después de sus victorias en esta fecha sobre Santos Laguna y Tigres. Quienes completan la zona de clasificación directa a la Liguilla son el Toluca en quinto puesto con 10 puntos y los Tigres en el sexto escalón con 9. Cabe recordar que los auriazules tienen pendiente el partido de la jornada 1 contra Chivas.

El primer lugar de la zona de “play-in”, el séptimo escalón de la tabla general, lo tienen los Xolos de Tijuana con 8 unidades, y lo persiguen Santos Laguna, Atlético de San Luis y León, con 6.

Entre los equipos que hoy por hoy no están clasificados a la siguiente fase se encuentran Pumas y Guadalajara. Los dirigidos por Efraín Juárez se ubican en la posición número 13 apenas con 5 puntos, mientras que el Rebaño, también con juego pendiente, es antepenúltimo con 3 unidades.

La actividad del Balompié Azteca habrá de retomarse el siguiente viernes 22 de agosto cuando Juárez reciba a Santos para inaugurar la jornada 6, y terminará con el Atlas contra América, el domingo 25.