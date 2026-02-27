Paco Chacón imparte justicia en Tuxtla

Francisco Chacón Gutiérrez exárbitro central en la Liga MX e internacional con gafete FIFA, estará en Tuxtla Gutiérrez para brindar una charla y participar en un encuentro de exhibición, este viernes.

El primer evento de la jornada será la conferencia “Juega limpio”, que se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, promovida por la Fundación Toledo.

En esta charla, el colegiado retirado desde 2019 abordará el juego limpio como principio formativo, destacando valores como el respeto a las reglas, la ética en la competencia y la responsabilidad individual dentro y fuera de la cancha.

La actividad está dirigida a jóvenes, deportistas, entrenadores, estudiantes y público en general interesado en la formación en valores a través del deporte.

Chacón Gutiérrez, quien participó en torneos nacionales e internacionales de alto nivel —y actualmente se desempeña como analista y conferencista deportivo—, tendrá una segunda actividad a las 4 de la tarde con la “cascarita” denominada Leyendas vs Talentos, en el estadio Flor del Sospó, donde compartirá cancha con el exguardameta de las Águilas del América, Héctor Miguel Zelada, recordado por su destacada trayectoria en el Futbol mexicano.

El encuentro reunirá a otras figuras históricas, entre estos algunos jugadores chiapanecos profesionales, así como nuevos talentos locales.