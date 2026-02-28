Paco Chacón pitó en el Flor de Sospó

En el cierre de su jornada deportiva en Tuxtla Gutiérrez, el árbitro internacional mexicano Francisco Chacón volvió a sentir la emoción de impartir justicia en el terreno de juego, arbitrando la denominada Cascarita de Leyendas vs Talentos, ante cientos de aficionados reunidos en el estadio Flor de Sospó.

Este partido amistoso marcó el cierre de su visita exprés a la capital chiapaneca, donde brindó una conferencia de prensa por la mañana para hablar de múltiples temas de actualidad, junto al exídolo del América Héctor Miguel Zelada, mientras que al mediodía impartió la charla “Juega limpio”, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, para invitar a jóvenes a alejarse de los vicios y las malas compañías.

Para despedirse de la gente que le aplaudió y reconoció su trayectoria de 15 años pitando al máximo nivel —con más de 300 partidos sancionados en su carrera—, Chacón pisó el césped del mítico Sospó para dirigir un encuentro de exhibición en el que participaron exjugadores de primera división como Félix Araujo y Miguel Ángel Casanova, además de otros destacados futbolistas chiapanecos como Daniel Mora.