Pakal el Grande reunirá talento nacional

La selva chiapaneca volverá a ser escenario de estrategia, temple y misticismo con la celebración de la Copa Pakal el Grande: El Despertar de Lakam Ha’, torneo de Ajedrez que se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto de 2026 en Palenque, Chiapas.

El certamen, a celebrarse en el salón de eventos del Hotel Misión, repartirá una bolsa de 130 mil pesos en premios y será avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas.

Además, tendrá el respaldo oficial de Chess-Results para el seguimiento en vivo de jugadores, y Perfil FIDE de Copa Pakal el Grande, lo que dará mayor proyección a esta cuarta edición.

Categorías en acción

La convocatoria contempla cinco categorías: Señores de Lakam Ha’, correspondiente a primera libre con Elo FIDE; Guerreros de B’aakal, para segunda fuerza con “rating” de hasta 2000; Linaje de Estrategas, para aficionados, hasta 1,700; Herederos del Tablero, en juvenil para nacidos en 2010 o posteriores, y Pequeños Jaguares, categoría infantil para nacidos en 2014 o posteriores.

En la división principal destacan jugadores de alto nivel ya registrados en la plataforma oficial, encabezados por el gran maestro cubano Elier Miranda Mesa, con Elo de 2,483, y el gran maestro mexicano Juan Carlos González Zamora, de Yucatán, con 2,474.

También figuran el maestro FIDE Julián Antonio Rojas Alarcón, del Estado de México, con 2,385; el maestro internacional Lisandro Fernández Reyes, de Quintana Roo, con 2,339; Miguel Tadeo Palma Villanueva, de Yucatán, con 2,292, y Javier Benítez Lozano, de Ciudad de México, con 2,289.

La representación chiapaneca en primera fuerza cuenta con nombres como Romel Gutiérrez Balbuena, Caralampio Méndez Vázquez, Gerson Revilla Díaz, Rogelio Chavarría López, Julio Ulises Guzmán Villatoro, Jesús Gael Moreno Méndez y Sergio Antonio Pascasio López, quienes buscarán dejar huella ante rivales de entidades como Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Estado de México.

Más participantes

En segunda fuerza la lista de inscritos confirma una fuerte presencia del sureste mexicano y augura una cerrada batalla de torres, alfiles y peones.

Entre los participantes figuran Miguel Ángel Gutiérrez González, de Chiapas, con “rating” de 1,776; Juan Francisco Cubas Carballo, también de Chiapas, con 1,772; José Abraham Pérez Guillermo, con 1,746; Juan Miguel Coa Guzmán, de Tabasco, con 1,712, y Julio César Almaraz Bautista, de Tabasco, con 1,690.

La categoría juvenil promete partidas de gran intensidad con ajedrecistas como Fernando Sakeri Ignacio Vázquez, de Veracruz, quien comanda el grupo con 1,783; Pablo Didier Malpica Echevarría, también veracruzano, con 1,753; Oliver Olaf Saragoz Hernández, de Chiapas, con 1,693; Eduardo Méndez de la Cruz, representante chiapaneco con título AFM y 1,684.

En infantil, el torneo reunirá a nuevas promesas del tablero, encabezadas por Matías Almeyda López, de Veracruz, con 1,807, seguido por María José Harding Fonz, de Tabasco, con 1,664; Jackerman Daniel Sánchez García, de Tabasco, con 1,640; Vanessa Santos Ramos, de Veracruz, con 1,608, y Gema Sofía Gómez Cruz, de Tabasco, con 1,585. En aficionados competirán jugadores de Chiapas y Tabasco, como Elisa Enríquez Cervantes, una de las inscritas de mayor “rating”, con 1,649.

De esta manera la Copa Pakal el Grande se perfila como una de las citas más atractivas del calendario oficial, teniendo como árbitro nacional al doctor Edén López Martínez.