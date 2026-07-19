Palacios lidera triunfo de Acuática Master

Acuática Master Center inició su participación en el Campeonato Nacional Curso Largo 2026 con dos medallas y diversos resultados destacados durante las primeras jornadas desarrolladas en Mérida, Yucatán.

Renatta Palacios Martínez encabezó la actuación del equipo al proclamarse campeona en los 100 metros pecho, con tiempo de 1:19.50 minutos.

La nadadora también obtuvo la medalla de bronce en los 200 metros pecho, prueba que completó con registro de 2:57.05.

Cuatro dentro del Top 10

Camila Campos finalizó en la cuarta posición de los 200 metros mariposa, quedándose cerca del podio. Kaory Yáñez alcanzó el sexto lugar en los 100 metros crol, mientras que Fernanda Vidal se ubicó séptima en los 50 metros dorso.

Bryan Molina también consiguió el séptimo puesto nacional en los 100 metros pecho. Por su parte, Ana Krystel Cisneros terminó en la undécima posición de esa misma prueba.

Balance positivo en las primeras sesiones

La delegación cerró las dos jornadas iniciales con un oro, un bronce y presencia en finales de las pruebas de pecho, mariposa, crol y dorso, en diferentes categorías.