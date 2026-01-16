Palomo, en el once ideal de la fecha 14

El portero de Jaguares FC, Emiliano Palomo, fue incluido en el once ideal de la jornada 14 de la Liga Premier, luego de su sobresaliente actuación frente a Héroes de Zaci, duelo en el que sus atajadas aseguraron el triunfo felino.

Palomo consiguió este nombramiento por segunda ocasión en la presente temporada, pues ya había sido elegido como el mejor arquero en la fecha 11, cuando Jaguares igualó 1-1 ante Racing de Veracruz, encuentro que cortó una racha de diez victorias consecutivas de los jarochos, siendo el cuadro chiapaneco el único que les ha arrebatado puntos.

En el compromiso más reciente, Jaguares tomó ventaja desde el minuto seis, y durante la primera mitad el originario del Estado de México, se mostró seguro bajo los tres palos. Sin embargo, fue en el complemento cuando firmó sus intervenciones más destacadas, evitando al menos dos goles claros y reflejando el trabajo hecho en los entrenamientos bajo la guía de Jalil Fuentes, entrenador de porteros del club.

Con 22 años de edad y 1.84 metros de estatura, Palomo Marroquín se incorporó al conjunto chiapaneco el verano pasado y, aunque inició con ciertas dudas, fue elevando su nivel sesión tras sesión. Cuando tuvo la oportunidad de aparecer como titular, se adueñó del arco y se ha mantenido como uno de los elementos más regulares del plantel.

El reconocimiento individual también resalta el esfuerzo colectivo en zona defensiva, ya que Jaguares inició la segunda vuelta con la portería imbatida, aspecto que el técnico Carlos Trejo ha reforzado en los entrenamientos. Ahora, el equipo se alista para viajar la noche de este jueves a Playa del Carmen, donde disputará la jornada 15 ante el Inter Playa del Carmen.