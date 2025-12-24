Palomo, listo para volar en la meta felina

Pese a no iniciar como el titular en el arco felino, el guardameta Emiliano Palomo poco a poco se fue ganando un lugar clave en Jaguares FC, algo que espera refrendar para la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026, que inicia en enero.

En entrevista, Palomo reconoció que llegar a un club nuevo tampoco fue sencillo, pero supo ser paciente y trabajar a la par de sus compañeros, y así estar listo para cuando se le presentó la oportunidad.

“Al principio fue difícil, adaptarse al equipo y a la ciudad fue complicado por situaciones personales; sin embargo, seguimos trabajando porque en esta posición solamente juega uno a menos que haya alguna lesión”, señala.

Partidos complicados

El cancerbero destacó que, durante un tramo de la primera vuelta del certamen se hizo costumbre ir en desventaja, pero la escuadra se adaptó a las circunstancias y demostró garra para remontar, aunque es algo que deben mejorar para poder manejar mejor los escenarios de partido.

“Uno siempre busca tener la ventaja en un juego, entre mayor sea, tienes más tranquilidad y, en lo personal, había ocasiones en las que ir abajo en el marcador daba comodidad porque el equipo podía trabajar más suelto. Claro que no se trata de comenzar perdiendo, pero el equipo demostró tener esa virtud. Ellos (los rivales) se relajaban y nosotros echábamos para adelante”, explicó

Advirtió que aunque supieron remontar en muchas ocasiones, es algo que se debe modificar. “Que podamos manejar juegos con la ventaja siempre, mantener el cero y aprovechar las opciones, ese es el trabajo en conjunto que se busca”, manifestó.

Semestre decisivo

Palomo recordó que en los próximos meses se define qué conjuntos pasan a la Liguilla y a la lucha por el título, por lo que recordó que el objetivo del equipo de la selva es pelear por el campeonato en disputa.

“Tenemos desde hoy el enfoque en reanudar ganado. Comenzando el torneo dejamos ir los puntos, pero tenemos ya esa buena motivación para arrancar el 2026 y sumar puntos. El próximo año venimos a lograr los objetivos, queremos ser campeones, para eso venimos y en mayo queremos estar ahí”, puntualizó.