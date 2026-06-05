Palomo, segunda baja oficial de Jaguares

El guardameta mexiquense Emiliano Palomo quedó oficialmente fuera de Jaguares FC y se incorporó a los trabajos con su nuevo club, Racing de Veracruz, equipo que prepara su participación en la temporada 2026-2027 de la Liga Premier Serie A.

Palomo se convierte en el segundo jugador que ya no forma parte del conjunto chiapaneco de manera oficial, luego de la baja del delantero colombiano Juan Camilo Agualimpia, quien continuará su carrera en el Futbol de Costa Rica.

Ilusionado con Racing

El arquero, con pasado también en Tlaxcala FC, inicia una nueva etapa con el club veracruzano, institución que tiene como principal objetivo buscar el ascenso a la Liga de Expansión MX.

A su llegada, señaló que asume el reto con responsabilidad, consciente de las aspiraciones del equipo morado. “Desde afuera se sabe a lo que aspira Racing. También la exigencia que se maneja de este lado, la exigencia que se pide”, señaló.

De igual manera, destacó que Racing de Veracruz se está armando para competir por los primeros puestos, después de quedarse corto en el torneo anterior y, en ese sentido, afirmó que llega con la disposición de aportar al proyecto y responder en los momentos importantes.

Sobre sus características, el cancerbero se definió como un portero competitivo, comprometido y dispuesto a entregar el máximo esfuerzo por la institución, sus compañeros y la afición.

Finalmente, el nuevo refuerzo de Racing de Veracruz expresó su entusiasmo por integrarse al club y conocer a la afición veracruzana, ante la cual aseguró que buscará defender el escudo con entrega durante la próxima campaña.