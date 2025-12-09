Pamboleras dan la campanada en la final

El escuadrón de Pamboleras Jr. dio la sorpresa en la gran final del Torneo Femenil —Conferencia Alfa— de la Liga Uniflag de Tocho Bandera al conquistar el título por contundente victoria de 25 puntos a 12 sobre las favoritas, South Crew, en duelo celebrado en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Duelo de poder a poder

Como se pronosticaba, las chicas de South Crew —que cerraron como líderes del torneo— iniciaron el juego mostrando su calidad a la ofensiva, al anotar sus primeros puntos en la serie ofensiva inicial. La acción del primer “touchdown” llegó a través de un pase largo de la “quarterback” Carolina Ramírez, quien encontró a su mejor receptora de la campaña, Ivanet Farrera, para una atrapada que valió los primeros 6 puntos en el marcador, sin concretar la conversión por el punto extra.

Parecía que este sería el inicio de un duelo cargado hacia un solo lado, pero Pamboleras no se quedó atrás y en su primera serie ofensiva también consiguió llegar a la zona prometida, con grandes jugadas de su mariscal de campo Alejandra Hernández, en combinación con Citlali Domínguez, para lograr el empate 6-6 en el primer cuarto del encuentro.

Posteriormente, el partido se centró en el dominio de las defensivas para anticipar a las receptoras, por lo que el “score” no se movió en lo que restó del primer medio, si bien South Crew estuvo cerca de anotar en un última serie al ataque.

Segunda mitad, de alarido

Tras el descanso, en el que ambas escuadras replantearon su sistema de juego, fueron las Pamboleras quienes salieron inspiradas, aprovechando la velocidad de Alejandra Hernández, quien supo mover el ovoide con acarreos que empezaron a desordenar a la defensa rival.

Con la movilidad de su QB, sumado a errores y castigos defensivos de las chicas del Crew, Pamboleras logró estar a la puerta de su segundo “touchdown”, oportunidad que no desaprovechó al anotar prácticamente desde la yarda uno, mediante una recepción de Pilar Marín, y esta vez la conversión sí fue efectiva mediante un pase de Hernández para la misma jugadora, dando la vuelta al marcador con el 13-6. Las chicas sureñas no bajaron los brazos e iniciaron una serie ofensiva en busca de la remontada, la cual llegó con pase de Ramírez a Farrera, para el 13-12.

Ya con la ventaja y menos de dos minutos en el reloj, South Crew tenía la obligación de parar a su adversario y recuperar rápido la posesión, pero Pamboleras se encomendó a la eficacia de Alejandra Hernández, quien tomó los controles de la ofensiva para ganar yardas y descontar tiempo, provocando que su oponente cayera en la desesperación y cometiera errores en la marca, para abrir la puerta a un tocho más que estiraba la diferencia a 19-12.

Con los últimos segundos en el reloj, South Crew intentó un envío largo para buscar el empate, pero el ovoide terminó siendo interceptado por Hernández, quien lo devolvió a la zona de anotación rival para dejar el marcador final en 25-12.

Una vez concluidas las acciones, Gilberto Carbonel Gómez, presidente de la Liga Uniflag, llevó a cabo la premiación, para poner broche de oro a la temporada femenil.